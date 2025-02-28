الياسيم أول كندي يبلغ نهائي "تنس دبي"

تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم إلى نهائي منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، فئة 500 نقطة، بفوزه، مساء اليوم، في نصف النهائي على الفرنسي كونتين هاليس.

وحسم ألياسيم، المصنف 21 عالميًا، الفوز على هاليس، المصنف 77، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-5 و4-6 و6-3 في ساعتين و18 دقيقة. ويلتقي ألياسيم في المباراة النهائية غدًا مع الفائز في نصف النهائي الثاني بين الهولندي تالون غريكسبور واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

سيطر هاليس على المجموعة الأولى مستفيدًا من أخطاء ألياسيم، وحافظ على أسبقيته بفارق نقطة حتى حسم النتيجة لمصلحته في 55 دقيقة. وحاول هاليس مواصلة تحكمه في المجموعة الثانية، إلا أن ألياسيم تدارك تأخره سريعًا وتقدم 5-3 ثم 5-4 قبل أن ينتزع الفوز 6-4، ونجح في حسم المجموعة الثالثة 6-3.

وأصبح ألياسيم، الذي يبحث عن لقبه الثامن في مسيرته الاحترافية والثالث هذا العام، أول لاعب كندي يبلغ نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس.