غريكسبور يقصي ميدفيديف ويبلغ نصف نهائي «تنس دبي»

حقق الهولندي تالون غريكسبور تأهلاً مثيراً إلى نصف نهائي منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة، بفوزه، أمس، في ربع النهائي على الروسي دانييل ميدفيديف بطل نسخة 2023.

وحسم غريكسبور، المصنف 47 عالمياً الفوز على ميدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و 6-7 و 5-7 في ساعتين و40 دقيقة.

وفاز ميدفيديف المصنف الأول بالبطولة، والسادس عالمياً بالمجموعة الأولى بسهولة 6-2 في 29 دقيقة لكن غريكسبور انتزع المجموعة الثانية بطريقة دراماتيكية 7-6 بواسطة شوط كسر التعادل 9-7، وتواصلت الإثارة في المجموعة الثالثة التي سيطر عليها التعادل قبل أن يحسمها غريكسبور 7-5.

ويلتقي غريكسبور في نصف النهائي غداً مع الفائز في مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والإيطالي ماتيو بريتيني، كما تأهل الكندي فيليكس أوجيه – الياسيم إلى نصف النهائي بفوزه، في ربع النهائي على حساب المخضرم الكرواتي مارين شيليتش.

وحسم الياسيم، المصنف 21عالمياً الفوز على شيليتش المصنف 187 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6 /4 و 3-6 و6-2 في ساعتين و18 دقيقة، وبذلك أنهى اللاعب الكندي مغامرة شيليتش الذي فجر أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 8 عالمياً من الدور الأول ثم بالأسترالي ألكسي بوبيرن المصنف 27 عالمياً من الدور الـ16.

وضرب الياسيم موعداً في نصف النهائي مع الفرنسي كونتين هاليس المصنف 77 والذي أطاح بالخاسر المحظوظ الإيطالي لوكا ناردي وفاز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و3-6 و6-7 في ساعتين و8 دقائق.

وقال الياسيم: «لدي شعور رائع، كان فوزاً صعباً، من 3 مجموعات، ما يؤكد أنه منافس قوي، كما أن الطقس لم يكن مثالياً، لذا من الصعب الحفاظ على الثبات في الإرسال».

وأضاف: «أحاول أن أفعل كل ما بوسعي والاستمرار يوماً بعد يوم، وأسبوعاً بعد أسبوع، لا أستطيع القفز بهذه السرعة. لقد فزت كثيراً بالفعل هذا العام لكن لا يمكن الفوز كل أسبوع، أتمنى أن أتمكن هذا العام، من الاقتراب من المراكز العشرة الأولى، وربما حتى الوصول إلى بطولة تورينو ستكون سنة جيدة بالنسبة لي».

وتابع: «انطلاقاً من ذلك، أشعر أنه عندما تبدأ في الحفاظ على ثبات مستواك في البطولات الأخرى، فإنك تصل إلى بطولة جراند سلام بثقة مختلفة، أذهب إلى هناك وأشعر بأنني أريد الفوز، معتقداً أنني أستطيع الفوز».