غريكسبور يقصي ميدفيديف ويبلغ نصف نهائي "تنس دبي"

تأهل الهولندي تالون غريكسبور إلى نصف نهائي منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، فئة 500 نقطة، بفوزه، مساء اليوم، في ربع النهائي على الروسي دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2023.

وحسم غريكسبور، المصنف 47 عالميًا، الفوز على ميدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2 و6-7 و7-5 في ساعتين و40 دقيقة.

وفاز ميدفيديف، المصنف الأول في البطولة، والسادس عالميًا، بالمجموعة الأولى بسهولة 6-2 في 29 دقيقة، لكنه واجه صعوبة كبيرة في المجموعة الثانية التي خسرها 7-6 بشوط كسر التعادل 9-7. وجاءت هذه المجموعة مثيرة وامتدت ساعة و15 دقيقة، وتواصلت الإثارة في المجموعة الثالثة التي سيطر عليها التعادل قبل أن يحسمها غريكسبور 7-5.

ويلتقي غريكسبور في نصف النهائي غدًا مع الفائز في مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والإيطالي ماتيو بريتيني، فيما يواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الذي تأهل على حساب الكرواتي مارين شيليتش، الفرنسي كونتين هاليس، المصنف 77، والذي أطاح بالخاسر المحظوظ الإيطالي لوكا ناردي، وفاز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2 و3-6 و7-6.