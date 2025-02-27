تسيتسيباس لـ«البيان»: دبي وجهة رائعة للاعبي التنس

مواجهة فيدرر في «نهائي 2019» أفضل ذكرى في دبي



أكد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الحادي عشر عالمياً أن دبي وجهة رائعة للاعبي التنس سواء للعيش أو للتدريب بفضل طقسها الجميل وحسن الضيافة، مشيراً إلى أنها قدمت له العديد من الفوائد العظيمة فيما يتعلق بمسيرته الاحترافية بحكم أنه يقضي فيها فترات طويلة على مدار العام خاصة تحضيرات ما قبل موسم التنس، وقال في تصريح لـ«البيان»: أستطيع القول إن دبي قدمت لي فوائد عظيمة فيما يتعلق بمسيرتي في رياضة التنس، لقد أجريت هنا مئات من تدريبات الدقة قبل بطولة أستراليا المفتوحة، وشاركت عدة مرات في بطولة دبي، وقد تركت لي دائماً ذكرى طيبة، أشعر دائماً أنها وجهة رائعة للتنس بفضل الطقس، وحسن الضيافة.

وأضاف: بطولات التنس داخل الصالات هي المفضلة لدي، ولهذا السبب أحب أن أكون في الشمس، وأن أكون هناك في الأماكن التي توفر الطقس الدافئ والظروف الجيدة للتنس.

واحتفل تسيتسيباس أول من أمس بفوزه رقم 350 في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الروسي كارين خاشانوف في الدور 16 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وأعرب اللاعب اليوناني عن سعادته بالمستوى الذي قدمه في بطولة دبي حتى الآن بفوزه على خاشانوف وقبله الإيطالي لورنزو سونيغو ليصل إلى ربع نهائي، بعد أن شعر بخيبة أمل كبيرة بسبب بدايته غير الموفقة في الموسم الجديد عندما تلقى خسارة مفاجئة أمام أليكس ميشيلسن في ملبورن.

ذكريات جميلة

وكشف تسيتسيباس، الذي وصل إلى نهائي البطولات الكبرى مرتين وأصبح أعلى لاعب يوناني تصنيفاً في التاريخ عندما صعد إلى المركز الثالث في تصنيفات رابطة محترفي التنس قبل أقل من أربع سنوات، أن لديه العديد من الذكريات الجميلة في دبي لكن أفضلها مواجهة الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر في نهائي 2019، ورغم خسارته بنتيجة 6-4 و 6-4 إلا أن ستيفانوس يعتبرها واحدة من أفضل مبارياته، وقال: أفضل ذكرياتي في دبي، مواجهة فيدرر في النهائي، عندما كان يقاتل للفوز بلقبه رقم 100.

ورغم أن تسيتسيباس خسر نهائي آخر في عام 2020 من الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلا أنه أصر على أن مواجهة فيدرر كانت من نوع خاص لأنها جمعته مع لاعب يعتبره أسطورة منذ أن كان في السادسة من عمره.

وعن أهدافه في العام الجديد، صرح تسيتيسباس أنه يتطلع إلى العودة إلى قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم والفوز بأول ألقابه في فئة الـ500 نقطة، وقال إنه لم يتمكن بعد من الفوز بلقب في هذه الفئة لذلك سيركز كثيراً على تحقيق هذا الهدف وعبر عن أمله في الحصول على فرصة جديدة ليثبت نفسه ويظهر أنه قادر على الفوز بالألقاب.

وأضاف: أريد لعب المزيد من المباريات، هذا شيء أفتقده قليلاً، كلما فزت أكثر، زادت ثقتك بنفسك، وشعرت أكثر أنه لا يمكن إيقافك، أحاول العودة إلى سلسلة الانتصارات وكسب الثقة من المعارك الصعبة على أرضية الملعب.

وتابع: عندما تلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم، وتحاول رفع أدائك إلى أعلى مستوياته، ستتمكن من التغلب على تلك المباريات والفوز، فهذا ربما يكون أحد أفضل المشاعر التي تعزز ثقتك بنفسك، وتتحسن باستمرار.