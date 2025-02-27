الياسيم يقصي شيليتش ويبلغ نصف نهائي "تنس دبي"

تأهل الكندي فيليكس أوجيه – الياسيم إلى نصف نهائي منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة، بفوزه، مساء اليوم، في ربع النهائي على المخضرم الكرواتي مارين شيليتش.

وحسم الياسيم، المصنف 21 عالمياً، الفوز على شيليتش المصنف 187 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-2 في ساعتين و18 دقيقة، لينهي اللاعب الكندي مغامرة شيليتش، الذي فجر أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف 8 عالمياً، من الدور الأول، ثم الأسترالي ألكسي بوبيرن، المصنف 27 عالمياً، من الدور الـ16.

ويلتقي الياسيم في نصف النهائي مع الفائز في مباراة ربع النهائي التي ستجمع الإيطالي لوكا ناردي والفرنسي كونتين هاليس.