ميدفيديف: أتطلع إلى لقب جديد في "سوق دبي الحرة للتنس"

أعرب الروسي دانيال ميدفيديف، المصنف السادس عالميًا والمرشح الأول للفوز ببطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، عن تطلعه إلى مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة المقامة حالياً، وتحقيق إنجاز مماثل لما حققه في نسخة عام 2023 عندما توج باللقب.

وتمكن ميدفيديف من تحقيق فوز مستحق على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار في الدور الثاني من البطولة، بمجموعتين دون رد، ليحجز مقعده في دور الثمانية، في ظل خروج باقي المرشحين الأوائل، بما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب.

ويستعد ميدفيديف لمواجهة الهولندي تالون جريكسبور، المصنف 47 عالميًا، في الدور المقبل، في أول لقاء يجمع بينهما.

وأكد ميدفيديف أنه على دراية بمستوى جريكسبور بعد متابعته في عدة بطولات، متوقعًا مواجهة صعبة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعب الهولندي في الأدوار السابقة.

ولفت إلى الدعم الذي يتلقاه من فريقه ما يعطيه دفعة معنوية، مشيرا إلى أنه يحافظ على توازن احترافي في علاقته مع مدربه.

وعن تأثير نوعية الكرات المستخدمة في البطولة على أدائه، قال إن الكرات الحالية تجعل نقاط ضعفه أكثر وضوحًا، رغم أنه فاز بها في بطولات سابقة، لافتا إلى أنه يحاول التأقلم معها بالتركيز على الجوانب الذهنية وعدم التفكير فيها.