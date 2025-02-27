لقاء مثير بين شيليتش والياسيم في ربع نهائي «تنس دبي»

واصل المخضرم الكرواتي مارين شيليتش (36 عاماً) المصنف 187، مفاجآته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، بعدما نجح في الإطاحة بالأسترالي ألكسي بوبيرن المصنف 27 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 - 5، و6 - 3 و6 - 4، ليضرب موعداً في ربع النهائي اليوم، مع الكندي فيليكس أوجيه الياسيم المصنف 21، في لقاء مثير بين اللاعبين رغم فارق التصنيف بينهم، حيث يتسلح شيليتش المصنف الثالث عالميا سابقاً وصاحب 21 لقباً بخبرة واسعة في مثل هذه المواجهات النارية.

وكان شيليتش فجر مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 8 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 -2 و 3 - 6 و 6 - 3 في ساعتين و18 دقيقة.

وتأهل الياسيم إلى ربع النهائي على حساب البرتغالي نونو بورجيس المصنف 38 بعدما تفوق عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و3 - 6 و5 - 7 في ساعتين و20 دقيقة.

وخسر الفرنسي أوغو أومبير المصنف 15 عالمياً معركة الدفاع عن لقبه بخسارته في الدور الـ16 أمس من الهولندي تالون غريكسبور المصنف 47، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و 3 - 6 و 2 - 6 في ساعتين و 3 دقائق.

وتأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى ربع نهائي بفوزه على الفرنسي جيوفاني بيريكارد.

وحسم ميديفديف، المصنف الأول ببطولة دبي، والسادس عالمياً الفوز على منافسه الفرنسي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 - 4 و 6 - 4 في ساعة و24 دقيقة. ويلتقي ميدفيديف في ربع النهائي مع الهولندي الهولندي تالون غريكسبور المصنف 47.

كما تأهل الإيطالي لوكا ناردي المصنف 79 عالمياً (الخاسر المحظوظ) إلى ربع النهائي على حساب البلجيكي زوزو بيرغس، المصنف 56 بنتيجة 6 - 4 و7 - 6 في ساعة و42 دقيقة.

من جهة أخرى، خاض نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تجربة مميزة قبل خوض منافسات الدور 16 من خلال ارتداء الكندورة، الزي الإماراتي التقليدي، المصنوعة خصيصاً له.

وتسنى لتسيتسيباس، المعروف بحبه لأجواء المغامرة داخل الملعب وخارجه، فرصة التعرف إلى الثقافة الإماراتية العريقة من خلال ارتداء الكندورة التي صممها له «بيت الكندورة»، أحد أفضل الخياطين في الدولة.

وجمعت جلسة القياس بين الأجواء الثقافية واللحظات المرحة، حيث استكشف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً خيارات الأقمشة المختلفة والألوان وتفاصيل التصميم الأنيقة التي يتميز بها الزي الإماراتي عن غيره من الأزياء التقليدية في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تسيتسيباس: «ارتديت الكندورة للمرة الأولى خلال رحلة شتوية إلى سلطنة عُمان، وهو زي مريح للغاية جعلني أشعر بالارتباط بثقافة المنطقة.

وقد سررت عندما سنحت لي الفرصة لارتدائه هنا في دبي. يجهل الكثيرون مقدار الراحة التي يوفرها هذا الزي التقليدي.

وأنا أفضله على أي ملابس أخرى».

وتعرف النجم اليوناني خلال جلسة القياس على الاختلافات الطفيفة التي تميّز الأزياء التقليدية في منطقة الخليج.

وأضاف تسيتسيباس: «لدي شغف وتقدير كبيرين للثقافات المختلفة، وقد تحدثت عن هذا عدة مرات.

ويتيح لي السفر استكشاف تجارب ثقافية متنوعة»

وظهر تسيتسيباس لأول مرة بالكندورة البيضاء الأنيقة التي اختارها، بإلهام من التقاليد وذوقه الشخصي، في حفل لاعبي رابطة محترفي التنس في دبي مساء الثلاثاء.

ودخل تسيتسيباس الحفل بالزي الفضفاض الذي منحه إطلالة تجمع بين الثقافة الإماراتية الأصيلة وحضوره الجذاب.