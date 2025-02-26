الأسترالي بوبيرن لـ« البيان »: أحلامي ولدت في دبي

أكد الأسترالي ألكسي بوبيرن المصنف 27 عالمياً أنه لن يتنازل عن حلم التتويج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس يوماً ما، لأنها البطولة الأقرب لقلبه بما أنه نشأ فيها حينما كان أحد الأطفال جامعي كرات التنس في الملعب في أثناء المباريات قبل 16 عاماً، وهي البطولة التي ولد فيها حلمه بأن يصبح لاعب تنس محترفاً.

وودّع بوبيرن المنافسات من الدور الـ16 بخسارته المفاجئة أمس من المخضرم الكرواتي مارين شيليتش (36 عاماً) المصنف 187، وبمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 7 - 5، و6 - 3 و6 - 4، وعلى الرغم من فارق التصنيف بين اللاعبين، فاز اللاعب الأسترالي بصعوبة في المجموعة الأولى بنتيجة 7 - 5 على الرغم من أن شيليتش كان الطرف الأفضل في أغلب فتراتها قبل أن يفقد السيطرة عليها في مرحلتها الأخيرة، وتصدر شيليتش المشهد مرة أخرى في المجموعة الثانية وتقدم 3 - 2، 4 - 2، 5 - 2، إلى أن فاز بالمجموعة 6 - 3، وواصل سيطرته في المجموعة الثالثة مستفيداً من خبرته وفاز 6 - 4.

وقال بوبيرن في تصريح لـ«البيان»: عشت جانباً من طفولتي في دبي، ولعبت فيها أولى بطولاتي للناشئين وأولى المشاركات الدولية أيضاً، ولذلك يمكنني القول إن الحلم بدأ من هنا.

ومن الرائع دائماً أن أعود إلى دبي وألعب في المكان الذي نشأت فيه.

وأضاف: أشعر بأن بيتي حينما أكون في الملعب، لقد عشت في دبي حينما كنت صغيراً، وعدت للعيش هنا منذ 4 سنوات، واشترينا منزلاً، نحن محظوظون جداً بالعيش هنا ونستمتع حقاً بحياتنا في دبي.

وحقق بوبيرن حلم طفولته بدخول قائمة أفضل 30 لاعب تنس في العالم وهو يطمح للمضي قدماً والوصول إلى أبعد الحدود في عالم الكرة الصفراء ولم لا يعتلي التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة والفوز بأحد ألقاب البطولات الكبرى (غراند سلام)؟

وأكد بوبيرن أن الوصول إلى قمة التصنيف العالمي والتتويج بأحد الألقاب الكبرى ليس أمراً مستحيلاً، وهو الهدف الذي يعمل على تحقيقه بعدما أصبح واحداً من كبار المصنفين في عالم التنس، وهو الحلم الذي نشأ معه في دبي.

يذكر أن بوبيرن شارك مع شقيقه أنتوني في نسختي سنتي 2008 و2009 ضمن مجموعة أطفال «جامعي كرات التنس» في ملاعب بطولة دبي، وكان حينها بوبيرين يقيم مع عائلته في دبي قبل المغادرة إلى إسبانيا في سنة 2010 ولكن تمسك بتحقيق حلمه والعودة إلى البطولة لاعباً محترفاً.

وفي سنة 2017، نجح بوبيرن في الفوز بكأس بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين في ملاعب رولان غاروس الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، ليحصل بعد ذلك على بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للمشاركة في تصفيات الأدوار التمهيدية للنسخة 25 لسنة 2017، من أجل مساعدته على تحقيق حلم طفولته والمشاركة لاعباً بعدما كان جامع كرات، وعلى الرغم من صغر سنه خطف بوبيرين الأنظار إليه بقدراته العالية ليعود في سنة 2018 ويفجر إحدى كبرى مفاجآت البطولة حينما أطاح الإسباني مارسيل غرانلوريس وتغلب عليه في الدور التمهيدي وبمجموعتين من دون رد وبواقع 6 - 3 و6 - 0 وفي غضون 53 دقيقة.

وعلى مدار السنوات الماضية، حافظ بوبيرن على تألقه في عالم الكرة الصفراء وتقدم من التصنيف 622 في سنة 2017 إلى 61 في سنة 2021، قبل أن يدخل قائمة أفضل 30 لاعباً العام الماضي.

بطولة خاصة

وصرح بوبيرن بأنه يستمتع دائماً باللعب في دبي وقال: من الممتع جداً اللعب في دبي، وأستمتع بالعودة دائماً إلى هنا واللعب وسط هذا الجمهور المتحمس، إنها بطولة خاصة بالنسبة لي، وكان الأمر صعباً لاستعادة مستواي في بداية العام، وأنا سعيد بتحقيق أول فوز لي هذا العام من دبي.

وعن أهدافه في الموسم الجديد، أكد اللاعب الأسترالي أن بداية العام لم تكن جيدة بالنسبة له ولكنه يعدها فرصة لتحسين قدراته الذهنية ويصبح أقوى من هذه الناحية حتى يتخذ القرارات الصحيحة في أثناء اللعب، وأضاف: لا يتعلق الأمر فقط باستعادة مستواي حينما نلعب بضع مباريات وإنما أيضاً استعادة لياقتي بشكل مستمر، وبعد ذلك يمكننا البدء بالتفكير في الأهداف المستقبلية، وأريد أن أستمتع هذا العام وأقدم أفضل ما لدي، وهدفي لا يختلف عن باقي اللاعبين، الجميع يحلمون بالفوز ببطولة غراند سلام وأن يصبحوا من المصنفين الأوائل ومن أفضل اللاعبين في العالم.

وتابع: حينما تكون أصغر سناً، هذا هو نوع الحلم الذي يراودك، وحينما تكبر، تدرك مقدار العمل الذي يتطلبه الأمر، وكم العمل الذي يجب أن تبذله لتحقيق النجاح.

أنا على أتم الاستعداد لبذل المزيد من الجهد لتحقيق حلمي، وأعتقد بأنني أستطيع تحقيقه.

وعن لاعبه المفضل حينما كان لاعباً ناشئاً قال: بالنسبة لي، في أثناء نشأتي، كان اللاعب المفضل لدي الأرجنتيني ديل بوترو ولا أعلم إن كان قد جاء إلى هنا من قبل، واعتدت أن أشاهد جميع مبارياته ودائماً أحاول أن أصبح لاعباً مثله.

ولقد أحببت دائماً ضرباته الأمامية القوية وإرسالاته الكبيرة وهذه هي الطريقة التي ألعب بها اليوم بضرباته الأمامية القوية.