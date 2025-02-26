مواجهات نارية في الدور الـ16 من «تنس دبي» اليوم

تخطف مواجهات الدور الـ16 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة الأنظار إليها اليوم، حيث يلتقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الروسي كارين خاشانوف في واحدة من أقوى مباريات هذا الدور، كما يلتقي الإسباني المخضرم روبرتو باوتيستا أغوت، بطل 2018، مع الفرنسي كونتين هاليس، المصنف 77، الذي فجر أمس مفاجأة كبيرة بتأهله على حساب الروسي أندريه روبليف المصنف 9، بطل عام 2022 ووصيف نسخة 2023 بعدما تغلب عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 ـ 3 و4 ـ 6 و6 ـ 7 في ساعتين و14 دقيقة، ويواجه الأسترالي ألكسي بوبيرين اللاعب المخضرم الكرواتي مارين شيليتش (36 عاماً) المصنف 187، الذي فجر أيضاً مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 8 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 ـ 2 و3 ـ 6 و6 ـ 3 في ساعتين و18 دقيقة.

واستهل الفرنسي أوغو أومبير المصنف 15 عالمياً مشوار الدفاع عن لقبه بنجاح بعد أن تأهل إلى الدور الـ16 بسهولة على حساب التشيكي جيري ليهيتشكا المصنف 22 بنتيجة 6 ـ 3 و6 ـ 0، ليضرب موعداً اليوم مع الهولندي تالون غريكسبور المصنف 47، الذي تغلب على الروسي رومان سفيولين بنتيجة 5 ـ 7 و7 ـ 6 و7 ـ 6.

وتأهل الإيطالي لوكا ناردي المصنف 79 عالمياً (الخاسر المحظوظ) إلى الدور الـ16 على حساب المجري مارتون فوسوفيتش المصنف 88 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 ـ 1 و2 ـ 6 و3 ـ 6 في ساعتين و12 دقيقة، ويلتقي ناردي في اليوم، مع البلجيكي زوزو بيرغس، الذي تغلب في الدور الأول على التونسي عزيز دوغاز، وتأهل البرتغالي نونو بورجيس المصنف 38 بعدما تفوق على الفرنسي آرثر فيس المصنف 19 بنتيجة 6 ـ 2 و6 ـ 1 في 62 دقيقة، كما تأهل الكندي فيليكس أوجيه – الياسيم المصنف 21 على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 51 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7 ـ 6 و6 ـ 7 و6 ـ 3 في ساعتين و51 دقيقة.

وتعليقاً عن إطاحته بالأسترالي دي مينور قال شيليتش: كان فوزاً رائعاً، لا أتذكر متى بدأت المباراة بشكل جيد، حيث كنت متقدماً بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، ولعبت تنساً رائعاً، كل شيء كان يعمل بشكل جيد وبشكل لا يصدق.

وأضاف: يجب أن أقول إنها كانت مباراة رائعة، حيث كنت مجتهداً للغاية في لعبي، ولم أبالغ في اللعب، ولم أكن سلبياً كنت أتوقع دائماً أن أليكس لن يستسلم، وأنه سيقاتل حتى النهاية، وكان فعلاً كذلك.

وأكد شيليتش المصنف الثالث عالمياً سابقاً وصاحب 21 لقباً فردياً في بطولات رابطة تنس المحترفين، أن فوزه على أحد المصنفين الـ10 الأوائل يعني الكثير له، وتابع: أريد أن أستمر على هذا المنوال، وأن أحافظ على هذا الزخم، وأن أبني على ما حققته وأحاول أن ألعب الموسم بأكمله بمستوى جيد قدر الإمكان، هذا الفوز يمنحني ثقة كبيرة لأنني أعلم أنني لا أزال قادراً على تقديم مثل هذه المباريات الرائعة مثلما كان عليه الحال في العامين الأخيرين.