هادي حبيب لـ« البيان »: إنجاز «أستراليا المفتوحة» علامة فارقة في مشواري الاحترافي

أكد هادي حبيب، نجم التنس اللبناني، أن ما حققه في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي، عندما وصل إلى الدور الثاني، علامة فارقة في مشواره الاحترافي، حيث أصبح أول لبناني يبلغ الدور الثاني لإحدى بطولات الغراند سلام، وقال حبيب لـ«البيان»: شعرت بقيمة هذا الإنجاز عندما شاهدت تكاتف الجمهور اللبناني من مختلف أنحاء العالم، لقد أعطاني ذلك الكثير من الطاقة لتقديم أفضل ما عندي.

وشارك هادي حبيب ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، لكنه غادر المنافسات من الدور الأول بعد خسارته من الأسترالي ألكسي بوبرين أول من أمس.

وقال حبيب إن بطولة سوق دبي الحرة للتنس واحدة من أفضل البطولات في العالم، وإن جمال مدينة دبي والتسهيلات التي يجدها اللاعبون، يجعلها بطولة مفضلة لهم.

وصرح اللاعب اللبناني أنه رغم الخسارة ووداعه المبكر للبطولة إلا أنه سعيد بمستواه، وبشكل خاص بالتجربة التي خاضها في دبي، مشيراً إلى أن اللاعب يكتسب الخبرة من مثل هذه التجارب التي يلتقي فيها مع المصنفين الأوائل في العالم، موجهاً الشكر إلى بطولة دبي على هذه الدعوة وعلى دعمها المستمر للاعبين العرب، وقال: كانت تجربة رائعة، هذه المرة الثانية التي أشارك فيها في دبي، لقد تلقيت دعوة في 2022، هذا يؤكد التزام البطولة هنا بدعم اللاعبين العرب، حالياً يشارك إلى جانبي لاعب عربي آخر هو التونسي عزيز دوغاز، نحن فخورون بهذه المشاركة وبهذه البطولة المتميزة، التي كنت أتابعها عندما كنت صغيراً، واليوم أنا جزء منها، ولعبت في الجدول الرئيسي للقرعة مع لاعبين كبار، إنه أمر رائع حقاً.

وأضاف: أنا سعيد لأنني تمكنت من خوض هذه التجربة في هذا المستوى العالي من التنس والتواجد بين كل هؤلاء اللاعبين الرائعين، آمل أن أصل إلى هذا المستوى في المستقبل، وأنا أعمل على تحقيق ذلك.

هدف

وأكد حبيب أنه لا يهتم بالنتيجة بقدر ما يركز على كسب مهارات جديدة والتعلم من هؤلاء اللاعبين الكبار مثل الذي واجهه في الدور الأول الأسترالي ألكسي بوبرين، وقال: يجب ألا نركز على الأشياء التي لا نملكها بعد، بل على الأشياء التي يمكننا أخذها من كل مباراة، ومن المنافسين، جميع هؤلاء اللاعبين جدد بالنسبة لنا، وكذلك الحال بالنسبة لمشاركتهم في هذه البطولات.

علينا أن نركز على التعلم والتركيز على ما يفعلونه بشكل جيد ومحاولة تقليدهم، بدلاً من التفكير في الخسارة، يجب أن نركز على الأشياء الجيدة ونكون منفتحين على التعلم حتى نطور أنفسنا، وسأحاول بذل قصارى جهدي للتعلم ومحاولة المشاركة في هذه البطولات قدر الإمكان.

وكشف حبيب أنه بعد فوزه بلقب ضمن فئة التحدي في الأسبوع الأخير في عام 2024، ووصوله إلى الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي، وضع لنفسه أهدافاً جديدة، قائلاً: «أحد أهدافي هو أن أكون ضمن أفضل 100 لاعب، بالطبع هذا حلم كل لاعب تنس، أن أكون قادراً على التواجد ضمن هذا التصنيف، وأن أشارك في القرعة الرئيسية للبطولات الأربع الكبرى، وأن أشارك في كل هذه البطولات الكبرى، لكن هذا هدفي الآن، أن أكون ضمن أفضل 100 لاعب.

أسطورة

واعتبر حبيب أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37 عاماً) أفضل لاعب لكل الأوقات في تاريخ التنس، ووصفه باللاعب الأسطوري، متمنياً اللعب ضده قبل أن يعتزل، وقال حبيب: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس لكل الأوقات، أتمنى أن ألعب ضده قبل أن يعتزل، هذا الحلم يراودني منذ سنوات لأنه أفضل من مارس اللعبة، وهو صاحب الرقم القياسي في الحصول على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، ويحمل 99 لقباً في مسيرته الاحترافية، وبإمكانه أن يحصد المزيد من التتويجات لأنه لا يزال في قمة نشاطه.

وحقق ديوكوفيتش 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بواقع 10 بطولات أستراليا المفتوحة، 3 رولان غاروس، 7 بطولات ويمبلدون، و4 أمريكا المفتوحة، واقترب من اللقب الفردي 100 في بطولة شنغهاي لأساتذة التنس في أكتوبر الماضي، لكنه خسر في النهائي أمام يانيك سينر المصنف الأول عالمياً.

وولد حبيب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اختار اللعب بالجنسية اللبنانية، ومثّل لبنان في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراز 3-6، 1-6 في الدور الأول.