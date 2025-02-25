عزيز دوغاز لـ« البيان »: «تنس دبي» حلم كل لاعب عربي

أكد التونسي عزيز دوغاز أن المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس حلم كل لاعب عربي؛ لأنها واحدة من أكبر بطولات التنس في المنطقة وفي العالم، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة التي تحرص دائماً على دعم اللاعبين العرب، وقال دوغاز في تصريح لـ«البيان»: لا نملك في منطقتنا العربية بطولات كبيرة لتنس المحترفين، باستثناء بطولة دبي، وأخرى في الدوحة؛ لذلك فإن المشاركة هنا في دبي حلم كل لاعب عربي، إنها أيقونة البطولات في العالم، لطالما منحت الفرصة للعديد من اللاعبين العرب.

عندما كنت صغيراً شاهدت أفضل اللاعبين في العالم يلعبون في دبي، وأن أكون اليوم إلى جانبهم، هذا يعني لي الكثير.

وأضاف: «أود أن أشكر منظمي بطولة سوق دبي الحرة للتنس على منحي بطاقة الدعوة. جهودهم في تطوير لعبة التنس في العالم العربي ودعم اللاعبين العرب لا تقدر بثمن.

لقد لعبوا دوراً كبيراً في تطوير أجيال من اللاعبين، بمن فيهم من بلدي».

وأرجع دوغاز ندرة اللاعبين العرب في التنس إلى حاجة هذه الرياضة إلى إمكانات مادية كبيرة للتطور، مشيراً إلى أنه حالياً يوجد لاعبان اثنان فقط تحت التصنيف 250، ما يعكس نفور اللاعبين منها بسبب صعوبتها وتكلفتها الباهظة.

وشارك دوغاز في البطولة المقامة حالياً ضمن فئة الـ500 نقطة، بعدما حصل على بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، لكنه ودع المنافسات بعد خسارته في الدور الأول، أمس، من البلجيكي زيزو بيرغس بنتيجة 6-3 و6-3.

وأكد دوغاز أن اللعب في دبي يعني له الكثير، فقد كان حلمه منذ الطفولة أن يشارك في مثل هذه البطولات الكبرى مثل مواطنه مالك الجزيري، مشيراً إلى رغبته في إثبات جدارته بالمنافسة على أعلى المستويات بداية من هذا العام، وأن هدفه الدخول ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً في العالم في السنوات القليلة المقبلة.

ومنذ احترافه في 2020، تمكن دوغاز، المصنف 212 عالمياً، من التأهل للدور الرئيسي لأول مرة في إحدى بطولات الغراند سلام خلال بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، ليصبح ثاني تونسي يحقق هذا الإنجاز بعد مالك الجزيري، الذي اختتم مسيرته الاحترافية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2023.

وأوضح دوغاز أن النجمة العالمية أنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً، سابقاً، لعبت دوراً مهماً في زيادة شعبية التنس في تونس، وفرضت نفسها بطلة استثنائية، وأن مسيرتها الناجحة تلهمه بأن يقتدي بها، وقال: «صنعت أنس جابر مسيرة استثنائية وأثبتت أنه ليس هناك مستحيل في التنس، وأنه بالعمل يمكنك الوصول إلى القمة؛ لذلك أحاول الاقتداء بها وتكرار ما تفعله، إنها بثت الحماس في اللاعبين الصغار وغرست فيهم الحلم».

وأضاف: «عندما نشاهد المقاهي مكتظة بالجماهير لمتابعة مباراة لأنس جابر، هذا الأمر يشعرني بالسعادة ويحفزني للتقدم أكثر فأكثر في مسيرتي».

وكشف دوغاز أن أبرز التحديات التي تواجهه في مشواره الاحترافي وأغلب اللاعبين العرب هي الأمور المادية، مشيراً إلى أن وقوف الاتحاد التونسي للتنس إلى جانبه لا يكفي، وهو يحتاج إلى دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من تعزيز طاقمه الفني بمدرب لياقة، وقال: «حالياً أنا المصنف رقم 1 في تونس وأفريقيا، والثاني عربياً، ومع ذلك ليس لدي أي راعٍ، هذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً في مشواري الاحترافي، قلة الموارد المالية مشكلة يعاني منها أغلب اللاعبين العرب في الألعاب الفردية، وخاصة في التنس».

وعن تأثير الجماهير العربية، قال دوغاز: «لا نحصل على فرصة اللعب في العالم العربي كثيراً خلال العام، لذلك فإن الوجود في دبي واللعب أمام الجماهير العربية يعني لي الكثير».

لا مفاجآت

على جانب آخر، غابت المفاجآت عن مباريات أمس، حيث تأهل الأفضل في التصنيف، ففي المباراة الأولى فاز الأسترالي ألكسي بوبرين، المصنف 27، على اللبناني هادي حبيب، المصنف 168، بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4، وتغلب الروسي كارين خاشانوف، المصنف 24، على البريطاني دانيال إيفانز، المصنف 178، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 1 و6 - 3، وتغلب الفرنسي روبرت باوتيستا أغوت، المصنف 53، على المجري فابيان مارزوسان، المصنف 55، بنتيجة 6 - 3 و3 - 6 و6 - 7، وفي واحدة من أقوى مباريات الدور الأول، تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 11، على الإيطالي لورنزو سونيغو، المصنف 35، بنتيجة 7 - 6 و6 - 3 في غضون ساعة و39 دقيقة.