التونسي دوجاز: "سوق دبي الحرة للتنس" محطة مهمة في مسيرتي نحو العالمية

أعرب التونسي عزيز دوجاز، عن أمله في أن يسير على خطى مواطنه مالك الجزيري، وأن تكون مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس محطة مهمة في مسيرته لإثبات نفسه على الساحة العالمية.

ويشارك دوجاز في البطولة المقامة حاليًا ضمن فئة الـ 500 نقطة، بعدما حصل على بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، إلى جانب البريطاني دان إيفانز، الذي يشارك للمرة السادسة بعد وصوله إلى نصف النهائي في 2020، واللبناني هادي حبيب.

وأكد دوجاز “27 عامًا” سعيه لتحقيق نتائج قوية، مستفيدا من مسيرة الجزيري الذي تألق في دبي سابقًا، مشيرا إلى رغبته في إثبات جدارته بالمنافسة على أعلى المستويات بداية من هذا العام.

ومنذ احترافه في 2020، تمكن دوجاز، المصنف 212 عالميًا، من التأهل للدور الرئيسي لأول مرة في إحدى بطولات الجراند سلام خلال بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، ليصبح ثاني تونسي يحقق هذا الإنجاز بعد مالك الجزيري، الذي اختتم مسيرته الاحترافية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2023.

وقال دوجاز إن اللعب في دبي يعني له الكثي، فقد كان حلمه منذ الطفولة أن يشارك في مثل هذه البطولات الكبرى.

ووجه الشكر لمنظمي البطولة على منحه بطاقة الدعوة، مشيدًا بدورهم في دعم اللاعبين العرب وتطوير لعبة التنس في المنطقة.

وأبدى حماسه للعب أمام الجماهير العربية في دبي، مؤكدا أن تشجيعهم سيكون دافعًا قويًا له لتقديم أفضل أداء.

ويستهل دوجاز مشواره في البطولة بمواجهة البلجيكي زيزو بيرجس، المصنف 56 عالميًا.