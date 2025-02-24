أندريفا: لا أملك حساباً بنكياً وسأحصل من والدي على ثمن رقائق البطاطس

وصفت الروسية ميرا أندريفا تتويجها بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بالإنجاز الخارق الذي سيظل محفوراً في ذاكرتها، لأنه الأول من نوعه والأهم في مسيرتها الاحترافية، وقالت إن الحلم تحول إلى حقيقة في دبي، وإنها لطالما كانت تحلم بعقد مؤتمر صحافي والكأس بجانبها، وإن شعورها لا يوصف.

وحصلت البطلة على جائزة مالية تقدر بـ600 ألف دولار، لكنها كشفت أنها لا تملك أي خطة لإنفاق هذا المال بحكم أنها لا تملك حساباً بنكياً، وأضافت: الجائزة المالية ستذهب إلى بطاقة الائتمان الخاصة بوالدي، لأنني لا أملك بطاقة ائتمانية خاصة بي، لا يمكنني أن أحصل على حساب بنكي خاص بي لأنني لم أبلغ بعد 18 عاماً.

وتابعت قائلة وهي تبتسم: آمل أن يترك لي بعضاً من المال لأنفقه في مكان ما، لشراء رقائق البطاطس والكوكاكولا، نعم، لا أعلم. سأسأله، ربما سيشتري شيئاً لنفسه، ليس لدي أي فكرة، بصراحة، لا أعرف حتى ماذا أريد، الآن أفكر في الأمر وأشعر أنني حصلت على كل ما أردته، لقد فزت بالبطولة. لقد فزت بها.

لقد وصلت بالفعل إلى هدفي الذي حددته لنفسي بحلول نهاية العام. عائلتي تسافر معي. لدي فريق عظيم. لا أعلم ماذا أحتاج بعد ذلك. أشعر بالسعادة وأشعر أن هذا كل ما أحتاجه.

ونجحت المراهقة الروسية «17 عاماً» في تحقيق لقب النسخة 25 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بفوزها في المباراة النهائية على الدنماركية كلارا تاوسن، لتصبح بذلك أصغر بطلة في تاريخ البطولة وأصغر لاعبة تحصد لقب بطولة رابطة محترفات التنس فئة الـ1000 نقطة، ما مكنها من دخول قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم، في أنجاز تحققه هذه البطلة لأول مرة في مشوارها الاحترافي.

وكشفت أندريفا أنه بعد الوصول إلى النهائي على حساب ايلينا ريباكينا المصنفة 7 عالمياً بدأ حلم التتويج باللقب يراودها أكثر فأكثر، وأضافت: قلت لنفسي لقد وصلت إلى النهائي بالفعل، إذا لم أفعل أي شيء، فسيكون لدي كأس أصغر، يجب أن أختار ما إذا كنت أريد حقاً الالتزام بنسبة 100 % وبذل قصارى جهدي والتعامل مع كل الضغوط التي شعرت بها، أو الاستسلام ولكن لا يمكنني أن أكون قوية بما يكفي وأسمح لكل هذه الأفكار والضغوط تقتلني.

وتابعت: لم أشعر بأنني في حالة جيدة في الملعب، وكنت ألعب الكثير من الكرات في الوسط، وكأنني كنت أدافع دائماً وأن النتيجة دائماً منخفضة، لذا عندما تمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى، شعرت وكأنني أقول، حسناً، هذه واحدة من المرات الأولى التي أفكر فيها أنني متقدمة فعلياً في النتيجة ما أعطاني القليل من الثقة، بالطبع، ليس من دون أي حظ فزت 6 - 1 في المجموعة الثانية، لقد حصلت على الكثير من نقاط الكسر ونقاط اللعبة، مؤكدة أن مباراتها التي تأهلت فيها في ربع النهائي على حساب البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً كانت من أفضل مباريات التنس التي لعبتها في مشوارها.

واشتهرت أندريفا بحالات الغضب التي تنتابها على أرضية الملعب أثناء المباريات حتى أن بطولة ويمبلدون فرضت عليها غرامة مالية في 2023 بسبب سلوكها غير الرياضي، وأوضحت اللاعبة الروسية أنها لجأت إلى طبيب نفسي لمساعدتها على التعامل مع هذه الضغوط التي تجعلها لا تتحكم في أعصابها في بعض الأحيان.

وكشفت أنه عندما بدأت اللعب في بطولات رابطة محترفات التنس لأول مرة، لم يكن أحد يتوقع أي شيء منها، لذلك لم تتعرض لأي ضغوط، لأنها كانت تخرج إلى الملعب من أجل اللعب فقط، إذا خسرت المباراة، كان الجميع لا يزالون سعداء بمستوى وطريقة لعبها، وقالت: مر عامان بالفعل والآن أواجه بعض الضغوط، حيث يتوقع الناس مني بعض الأشياء، هم يقولون، نعم، حسناً، ستكون المصنفة الأولى، وستفوز بالبطولات الأربع الكبرى.

ستكون رائعة، هذا أمر آخر عملنا عليه مع طبيبي النفسي، من الأسهل بالنسبة لي أن أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يقولون هذا لأنهم يريدون الضغط عليّ لأنهم ربما يخافون من طريقة لعبي، لذا، من الأسهل بالنسبة لي أن أفكر بهذه الطريقة ويساعدني ذلك على النزول إلى الملعب بنوع من الغضب، ليس لإثبات للجميع أنني قادرة حقاً على القيام بذلك، ولكن لإثبات لنفسي أنني قوية بما يكفي لتحمل الضغوط والفوز حقاً بهذه المباريات عالية الجودة.

على جانب آخر، تقام 6 مباريات لحساب الدور الأول لبطولة تنس الرجال اليوم، أبرزها التي يلتقي فيها الأسترالي ألكسي بوبرين مع اللبناني هادي حبيب بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، والبريطاني دانيال ايفانز مع الروسي كارين خاشانوف، والمجري فابيان ماروزسان مع الفرنسي روبرت باوتيستا أغوت، والبلجيكي زيزو بيرغس مع التونسي عزيز دوغاز، وانطلاقا من الساعة الرابعة ونصف مساء يلتقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الإيطالي لورنزو سونيغو.