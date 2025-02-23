لطيفة بنت محمد تتوج أندريفا أصغر بطلة في تاريخ «تنس دبي»

توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مساء أمس، اللاعبة الروسية ميرا أندريفا بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ 25، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل ختام البطولة الذي أقيم على الملعب الرئيسي لاستاد سوق دبي الحرة للتنس. ونجحت أندريفا (17 عاماً) المصنفة 14 عالمياً في تحقيق لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية والأول في بطولة دبي، بعدما تغلبت في المباراة النهائية على الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 38 بنتيجة 7 ـ 6 و 6 ـ 1 في ساعة و47 دقيقة.

وانتزعت اندريفا فوزاً مثيراً في المجموعة الأولى 7 ـ 6، بشوط كسر التعادل، بعدما فرض التعادل نفسه على أغلب مجريات هذه المجموعة من بدايتها حتى نهايتها (3 ـ 3)، (4 ـ 4) ثم (5 ـ 5) إلى (6 ـ 6) قبل أن تفرض اللاعبة الروسية سيطرتها المطلقة على المجموعة الثانية وتحسمها بأسبقية واضحة 3 ـ 1 و 4 ـ 1، و6 ـ 1.

حضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وراميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وصلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرّة للتنس ونائب المدير العام لسوق دبي الحرّة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس؛ وشينيد السباعي، نائب الرئيس الأول للتسويق في سوق دبي الحرة.

وكتبت اندريفا، تاريخاً جديداً في عالم الكرة الصفراء، بعدما أصبحت أصغر بطلة في تاريخ بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وأصغر لاعبة تحصد لقب بطولة رابطة محترفات التنس فئة الـ1000 نقطة، كما أصبحت أندريفا أصغر لاعبة تهزم ثلاث بطلات غراند سلام في بطولة واحدة منذ ماريا شارابوفا عام 2004، وذلك بعدما تفوقت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، وصيفة بطولة دبي 2022، في الدور الثاني، ثم على المصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك في ربع النهائي، والكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة السابعة في نصف النهائي.

وتوج الثنائي المكون من التشيكية كاترينا سينياكوفا و الأمريكية تايلور تاونساند بلقب منافسات الزوجي بعد فوزهما في النهائي على التايوانية سو وي هيش واللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين دون رد 7 ـ 6 و 6 ـ 4.

مواجهات قوية

من جهة أخرى، أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، فئة 500 نقطة، عن مواجهات قوية، وينطلق الدور الأول غداً والنهائي 1 مارس المقبل. وتشهد البطولة مجموعة من المباريات الحماسية بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي التنس في العالم.

وتستقطب الفعالية 32 لاعباً، أربعة منهم حصدوا اللقب في دبي؛ هم: الروسي دانييل ميدفيديف، بطل بطولة أمريكا المفتوحة 2021 – بطل نسخة 2023، ومواطنه أندريه روبليف بطل عام 2022، والفرنسي روبرتو باوتيستا أغوت بطل عام 2018، والبطل الحالي الفرنسي أوغو هومبيرت، الذي كان حاضراً في القرعة التي أقيمت في المجلس أمس السبت.

ويلتقي دانييل ميدفيديف، المصنف 6 عالمياً، الألماني يان لينارد شتروف المصنف44، في الدور الأول، ولن يكون طريق الفرنسي أووغو هامبرت المصنف 14 عالمياً سالكاً في مهمة الدفاع عن لقبه، حيث وضعته القرعة مع التشيكي ييري ليهيكا الذي أطاح بالإسباني كارلوس أكاراس المصنف الثالث عالميا في ربع النهائي في بطولة الدوحة الخميس الماضي.

ويتطلع الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي بلغ نهائي ويمبلدون في 2021، إلى تمديد سلسلة انتصاراته إلى أربع مباريات ضد الفرنسي جايل مونفيس، الذي وصل إلى نصف نهائي جراند سلام مرتين.

ويعود روبليف المصنف الثالث في البطولة للعام الخامس على التوالي وسيبدأ سعيه للفوز بلقب دبي للمرة الثانية ضد لاعب متأهل، بينما يواجه باوتيستا أغوت المجري فابيان ماروزان.

وحضر القرعة الرسمية جيوفاني مبيتش ـ بيريكارد، الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً والذي سيظهر لأول مرة في دبي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى دانيال إيفانز، الذي سيظهر للمرة السادسة في الإمارة بعد أن وصل إلى الدور نصف النهائي في عام 2020.

وقال إيفانز: «من الرائع أن أعود هنا في دبي. أتطلع حقاً إلى المنافسة مرة أخرى. لطالما شعرت بالراحة هنا وهو مكان قضيت فيه الكثير من الوقت. آمل أن أتمكن من استخدام ذلك لصالحي على الملعب والفوز بالمباريات».

ومنحت اللجنة المنظمة 3 بطاقات دعوة واحدة للفرنسي دانيال ايفانز والثانية للتونسي عزيز دوغاز الذي يخوض مباراته الأولى أمام البلجيكي زيزو بيرغس المصنف 58، والثالثة للبناني هادي حبيب، الذي يلتقي الأسترالي ألكسي بوبرين المصنف 27.