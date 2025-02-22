لطيفة بنت محمد تُتوِّج الفائزات بالدورة الـ 25 لبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات

توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مساء اليوم، اللاعبة ميرا أندريفا الفائزة بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ 25 -إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة - في فئة المنافسات الفردية، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على الملعب المركزي في استاد دبي للتنس التابع لسوق دبي الحرة، ليختتم أسبوعًا حماسياً من منافسات التنس النسائي العالمية بمشاركة 36 من أفضل 40 لاعبة في العالم.

ونجحت أندريفا في الفوز بكأس بطولة السيدات في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضورٍ كبير مساء اليوم (السبت)، حيث تفوقت على منافستها كلارا تاوسن بنتيجة (7-6، 6-1).

وشهد اليوم الختامي حضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وراميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، وصلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرّة المفتوحة للتنس ونائب المدير العام لسوق دبي الحرّة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

وشهدت الدورة الحالية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات -التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها دبي- مباريات قوية بين أفضل لاعبات التنس في العالم في فئتي الفردي والزوجي، تنافسن على مدى أسبوع لنيل اللقب.

ومن جهةٍ أخرى، حققت اللاعبتان كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسيند انتصاراً على يلينا أوستابينكو وشاي سو واي في الملعب الرئيسي في نهائي منافسات الزوجي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة (7-6، 6-4) وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وقال راميش سيدامبي: "لقد وضعت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس معيارًا للأحداث الرياضية العالمية، ولم تختلف بطولة هذا العام. شهدنا أداءً مذهلًا ومباريات مشوقة وأجواء حماسية جعلت من هذه النسخة الفضية حدثًا مميزًا. نشكر لاعبات رابطة محترفات التنس والمسؤولين على أسبوع رائع، ونتطلع إلى الترحيب بكم مجددًا العام المقبل."

من جانبه، قال صلاح تهلك: "يا له من أسبوع رائع لرياضة التنس النسائية. تهانينا للفائزين هذا المساء. نشكر وسائل الإعلام وجماهيرنا على خلق أجواء رائعة يوم بعد يوم. كما نشكر كل من يعمل خلف الكواليس لضمان نجاح هذه البطولة."