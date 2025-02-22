مواجهات قوية في انطلاق منافسات سوق دبي الحرة للتنس للرجال 2025

أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، في نسختها الـ33 من فئة 500 نقطة، عن مواجهات قوية في الدور الأول الذي ينطلق يوم الأحد 24 فبراير ويستمر حتى الأول من مارس على ملاعب سوق دبي الحرة بالقرهود.

تستقطب البطولة 32 لاعباً، بينهم أربعة سبق لهم الفوز بلقبها، وهم دانييل ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة 2021، وأندريه روبليف بطل 2022، وروبرتو باوتيستا أجوت بطل 2018، وحامل لقب النسخة الأخيرة أوجو هومبيرت.

أقيمت مراسم القرعة بحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة، وصلاح تهلك مدير البطولة ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، وأحمد عبد العظيم المشرف على اتحاد لاعبي التنس المحترفين، إلى جانب اللاعبين المشاركين أوجو هومبيرت، وجيوفاني مبيتش-بيريكارد، ودان إيفانز.

وأوقعت القرعة المرشح الأول دانييل ميدفيديف، المصنف السادس عالمياً، في مواجهة الألماني يان لينارد شتروف المصنف 44 عالمياً، بينما يلتقي المرشح الثاني أليكس دي منوار، المصنف الثامن عالمياً، مع الكرواتي مارين سيليتش. وتأهل المرشح الثالث أندريه روبليف، المصنف العاشر عالمياً، مباشرة إلى الدور الثاني.

ويواجه المرشح الرابع ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 11 عالمياً، الإيطالي لورينزو سونيجو، المصنف 36 عالمياً، في حين يخوض حامل اللقب أوجو هومبيرت مواجهة صعبة أمام التشيكي يري ليهيتشكا، المصنف 25 عالمياً. ويواجه روبرتو باوتيستا أجوت المجري فابيان ماروزان.

ويشارك دانييل ميدفيديف، المصنف السادس عالمياً والفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2021، للمرة الثالثة على التوالي في دبي، ويسعى لتعزيز تفوقه على يان لينارد شتروف، الذي هزمه في 7 مباريات مقابل هزيمة واحدة.

ويطمح الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطل ويمبلدون 2021، لمواصلة تفوقه على الفرنسي جايل مونفيس بتمديد سلسلة انتصاراته إلى أربع مباريات.

وأعلن صلاح تهلك عن منح بطاقات الدعوة ل 3 لاعبين، وهم البريطاني دان إيفانز، الذي يشارك للمرة السادسة في دبي بعد وصوله إلى نصف النهائي عام 2020، بالإضافة إلى اللبناني هادي حبيب والتونسي عزيز دوجاز.