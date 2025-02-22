أندريفا أصغر بطلة تحرز لقب «تنس دبي»

كتبت المراهقة الروسية ميرا أندريفا، البالغة من العمر 17 عامًا، تاريخًا جديدًا في عالم الكرة الصفراء، بعدما أصبحت أصغر بطلة في تاريخ بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بفوزها في المباراة النهائية مساء اليوم على الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 38 عالميًا بنتيجة 7-6 و6-1، في غضون ساعة و47 دقيقة. وباتت اللاعبة الروسية أصغر لاعبة تحصد لقب بطولة رابطة محترفات التنس فئة الـ1000 نقطة.

وانتزعت أندريفا المصنفة 14 عالميًا فوزًا مثيرًا في المجموعة الأولى 7-6، بشوط كسر التعادل، بعدما فرض التعادل نفسه على أغلب مجريات هذه المجموعة من بدايتها حتى نهايتها (3-3)، (4-4)، ثم (5-5) إلى (6-6)، قبل أن تفرض أندريفا سيطرتها المطلقة على المجموعة الثانية وتحسمها بأسبقية واضحة 3-1، ثم 4-1، و6-1.

وبتألقها اللافت في دبي، أصبحت أندريفا أصغر لاعبة تهزم ثلاث بطلات غراند سلام في بطولة واحدة منذ ماريا شارابوفا عام 2004، وذلك بعدما تفوقت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، وصيفة بطولة دبي 2022، في الدور الثاني، ثم على المصنفة الثانية عالميًا إيغا شفيونتيك في ربع النهائي، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة السابعة في نصف النهائي.

وقالت البطلة الجديدة: "أنا سعيدة للغاية بالطريقة التي لعبت بها اليوم وسعيدة للغاية بتحقيق أول لقب فئة 1000 نقطة في مسيرتي".

وكشفت اللاعبة الروسية أنها لعبت بهدوء طيلة البطولة وهو ما ساعدها على تحقيق الانتصارات، وأضافت: "حسنًا، أود أن أقول إنه عندما بدأت اللعب في بطولات رابطة محترفات التنس لأول مرة، لم يكن أحد يتوقع أي شيء مني، لذلك لم أتعرض لأي ضغوط. كنت أخرج إلى الملعب وألعب فقط. إذا لم يحدث ذلك، وإذا لم تنجح الأمور، وإذا خسرت المباراة، كان الجميع لا يزالون سعداء بمستواي وبطريقة لعبي".