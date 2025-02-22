نجمة التنس الروسية ميرا أندريفا: ما حققته في دبي إنجاز تايخي وسأعود إليها مجددًا

عبرت نجمة التنس الروسية ميرا أندريفا عن سعادتها البالغة بتأهلها إلى نهائي النسخة الـ25 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، للمرة الأولى في تاريخها ووصفته بأنه خطوة مهمة في مسيرتها الاحترافية لأنه أول نهائي لها في بطولة من فئة 1000 نقطة وأعربت عن تطلعها للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

ونجحت أندريفا ( 17عاما)، المصنفة الثانية عشرة للبطولة والـ14 عالميًا، في تحقيق إنجاز تاريخي بتأهلها للنهائي بعد فوزها على المصنفة السابعة عالميًا إيلينا ريباكينا، لتصبح بذلك أصغر لاعبة تصل إلى نهائي بطولة من فئة 1000 نقطة، وأصغر لاعبة تهزم 3 بطلات جراند سلام في بطولة واحدة منذ إنجاز ماريا شارابوفا عام 2004.

وأعربت أندريفا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/عن سعادتها بهذا الإنجاز وقالت إنها لم تكن متفائلة قبل وصولها إلى دبي، خاصة بعد خسارتها في الدور الثاني من بطولة الدوحة، ما أثر على حالتها النفسية وأضافت : "عندما لا تفكر كثيرًا في النتائج وتلعب دون ضغوط، تستطيع تقديم أفضل ما لديك" وعبّرت عن حبها لدبي حتى قبل أن تزورها.

وعن مشاركتها السابقة في دبي العام الماضي أوضحت أنها لم تقدم أداءً جيدًا حينها، ما جعلها تأتي هذا العام دون توقعات كبيرة، وأنها ركزت فقط على اللعب وتقديم أفضل مستوياتها وأكدت أن هذا النهج ساعدها على الوصول إلى النهائي في واحدة من أفضل البطولات في مسيرتها حتى الآن.

وتساءلت كيف لي ألا أحب بطولة سوق دبي الحرة، إنها أول نهائي لي في فئة 1000 نقطة.. أحب الناس هنا، والأجواء، والملاعب، وحتى الطعام كل شيء رائع، ولا أستطيع الانتظار للعودة في العام المقبل.

وعن تعاملها مع الضغط النفسي، أوضحت أندريفا أنها كانت تعاني من السيطرة على غضبها في الملعب لكنها بدأت العمل مع أخصائية نفسية لمساعدتها على التحكم في مشاعرها وأشارت إلى أنها تلقت نصائح مفيدة، لكنها فضلت الاحتفاظ بها لنفسها وقالت : "ربما سأشارك بعض هذه الأسرار في نهاية مسيرتي إذا واصلت النجاح".

وحول شعورها بعد التأهل إلى نهائي بطولة من فئة 1000 نقطة في هذا العمر الصغير قالت إنها تحاول تجنب التفكير في أهمية الإنجاز لتفادي الضغوط، مركزة فقط على تقديم أفضل ما لديها في الملعب وأضافت أنه إذا بدأت التفكير في النتائج أو الاحتمالات، فإن تلك الأفكار قد تسيطر عليها لذا أختارت تجاهلها تمامًا".

وأبدت أندريفا فخرها بتغلبها على 3 بطلات سابقات للجراند سلام خلال مشوارها إلى النهائي، معتبرة أن هذه الانتصارات عززت من ثقتها بنفسها غير أنها اعترفت بأنها بدأت تشعر ببعض الضغوط بعد تحقيقها لهذه النتائج الكبيرة خاصة مع تزايد التوقعات حول مستقبلها في عالم التنس.

وقالت إن الناس يرددون أنني سأصبح المصنفة الأولى عالميًا وسأفوز بالبطولات الكبرى، لكنني أعمل على التعامل مع هذه الضغوط بمساعدة أخصائية نفسية" وأشادت بدور مدربتها كونشيتا مارتينيز مؤكدة أنها تعتمد عليها بشكل أكبر بعد أن كانت تحاول مواجهة الضغوط بمفردها مما ساهم في تطوير أدائها وثقتها بنفسها.