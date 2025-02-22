أندريفا وتاوسن في نهائي «تنس دبي» الليلة

تلتقي الروسية ميرا أندريفا (17 عاماً) مع الدنماركية كلارا تاوسن، مساء اليوم، في نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 1000 نقطة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.6 ملايين دولار.

وضمنت أندريفا المصنفة 14 عالمياً تأهلها إلى المباراة النهائية عقب فوزها، مساء أمس، على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 7 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 ـ 4 و4 ـ 6 و6 ـ 3 في ساعتين و16 دقيقة.

كما تأهلت تاوسن المصنفة 38 عالمياً على حساب التشيكية كارولينا موكوفا المصنفة 17 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 ـ 4 و6 ـ 7 و6 ـ 3 في ساعتين و54 دقيقة.

وتخوض كل من أندريفا وتاوسن أول نهائي في العام الجديد، وتحمل كل منهما لقباً واحداً في مسيرتها الاحترافية. وكانت أندريفا أطاحت في ربع النهائي بالمصنفة الثانية عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، بينما فجرت تاوسن أقوى المفاجآت في البطولة بإقصائها المصنفة الأولى البلاروسية ايرينا سابالينكا.

من جهة أخرى، تقام ظهر اليوم قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، التي تنطلق منافساتها بعد غد بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين في العالم، يتقدمهم الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 6 عالمياً، بطل نسخة 2023، الأسترالي ألكس دي مينور المصنف 8، الروسي أندري روبليف، المصنف 10 عالمياً، بطل نسخة 2022 ووصيف عام 2023، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 11 عالمياً، وهو وصيف نسختي 2019 و2020 والفرنسي أووغو هامبرت المصنف 14 عالمياً وحامل اللقب والإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف 33 عالمياً، والذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون عام 2021.