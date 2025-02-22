التفاصيل الصغيرة قادت «تنس دبي» إلى قمة البطولات

أكد راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قاد هذا الحدث الرياضي إلى قمة البطولات العالمية، وباتت البطولة واحدة من أفضل تجمعات التنس في العالم، مشيراً إلى أنها ولدت كبيرة وحظيت بالدعم الكافي لتتطور وتنمو بشكل سنوي.

وتختتم بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات فئة 1000 نقطة مساء اليوم، في حين تنطلق بعد غد منافسات بطولة الرجال فئة 500 نقطة وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ«البيان»: لا يوجد شيء للصدفة، لدينا فريق رائع في سوق دبي الحرة، قام بعمل كبير على مر السنوات، ولهذا السبب حققت بطولتنا هذا النجاح، لقد حصلنا على جائزة أفضل بطولة ضمن فئة الـ500 نقطة في العديد من المرات.

والآن بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة، وهي جديرة بهذا التصنيف الذي جاء ثمرة عمل لسنوات طويلة، كنا نحرص على أن تحظى اللاعبات بتجربة رائعة عندما يأتين إلى دبي، وأن نؤمن لهن بيئة مريحة وودية، كنا نهتم دائماً بأدق التفاصيل، قمنا بتطوير مرافق الحدث، وإنشاء فندق من فئة خمس نجوم في موقع البطولة لاقى ترحيباً كبيراً من قبل اللاعبين واللاعبات.

وأضاف: لم يأتِ هذا النجاح من فراغ، هناك فريق عمل كبير في سوق دبي الحرة، ولجنة تنظيم، ومدير البطولة، وجميع الموظفين الذين عملوا طوال هذه السنوات على تطوير البطولة باستمرار.

وتابع: إنها بطولة نادرة في العالم، لا يستغرق الوصول من المطار أكثر من 10 دقائق، ملاعب التدريب والمباريات قريبة من الفندق، المرافق والخدمات على مستوى عالٍ، الجميع لاعبون ولاعبات يعيشون أجواء استثنائية طيلة إقامتهم في دبي.

تأكيد

وأكد راميش سيدامبي أن اللجنة المنظمة في تواصل مستمر مع اللاعبين واللاعبات وتتفاعل بشكل إيجابي مع مقترحاتهم لضمان تحقيق أعلى مستويات الرضا، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تشهد أكبر تجمع للمصنفات الأوليات في تاريخ البطولة.

حيث تضم نحو 36 لاعبة من بين أفضل 40 مصنفة عالمياً، وهو ما لا يحدث إلا في بطولات الجائزة الكبرى «الغراند سلام»، ما يعزز مكانة البطولة ويؤكد استحقاقها تصنيفاً يفوق الـ1000 نقطة.

وقال: لقد نجحنا في مجال تجارة التجزئة، ونحن من أفضل الشركات التي تقدم خدمات معفاة من الرسوم الجمركية في العالم، نحن قادرون على الاستثمار في تطوير المرافق لجعل البطولة أفضل وأفضل، نحرص على الاهتمام بكل التفاصيل حتى الصغيرة التي تساعد اللاعبين والمشجعين على تحسين تجربتهم.

تحديات

وعن التحديات التي تواجه بطولة سوق دبي الحرة للتنس للبقاء في القمة وسط منافسة من باقي البطولات الأخرى، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، قال رئيس اللجنة المنظمة: بالتأكيد هناك العديد من التحديات التي تواجهنا للحفاظ على مكانتنا، بوصفها من أفضل البطولات في العالم، والحفاظ أيضاً على هذه التجربة الرائعة التي يعيشها اللاعبون واللاعبات.

وأضاف: تحب اللاعبات المجيء إلى دبي، هذا العام لدينا 9 لاعبات من أفضل 10 مصنفات في العالم، هذا يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ونحن سعداء بتعليقاتهن الإيجابية عن البطولة وبحبهن لهـا.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة سوق دبي الحرة للسيدات أو الرجال شهدت على مدار تاريخها مشاركة أبرز المصنفين في العالم وأفضلهم، ما يؤكد أيضاً أنها حدث جاذب، والجميع يطمح للمشاركة فيها.