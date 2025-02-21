أندريفا تقصي شفيونتيك وتبلغ نصف نهائي «تنس دبي»

أطاحت الروسية ميرا أندريفا المصنفة 12 عالمياً بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً من بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 1000 نقطة، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 3 في ساعة واحدة و38 دقيقة، لتنجح في بلوغ نصف نهائي البطولة.

وفرضت أندريفا سيطرة واضحة على المجموعة الأولى بتقدمها 3 - 1 ثم 3 - 2 و4 - 2 و 5 - 3، قبل أن تحسمها 6 - 3، وحاولت المصنفة الثانية عالمياً تدارك الأمر في المجموعة الثانية، ونجحت في التقدم 3 - 1 و3 - 2، لكن أندريفا تمكنت من كسر إرسالها وإدراك التعادل 3 - 3 ثم كررت سيناريو المجموعة الأولى وتحكمت في باقي مجريات المجموعة الثانية حتى أنهتها لمصلحتها 6 - 3.

وبخسارتها المفاجئة التحقت شفيونتيك بقائمة أبرز المصنفات المغادرات للبطولة مبكراً، وتتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأمريكية كوكو غوف المصنفة 3، إضافة للإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 4 وحاملة اللقب، والأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 5، والصينية كينوين جينغ المصنف 7، والإسبانية باولا بادوسا المصنفة 10.

وواصلت الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 38 عالمياً تألقها وبلغت نصف النهائي على حساب التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 35 بفوزها عليها 7 - 6 و6 - 4، وكانت تاوسن قد أقصت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا من الدور الثاني أول من أمس. واعترفت شفيونتيك أنها لم تكن قادرة على اللعب بمستواها في الوقت الذي استغلت فيه أندريفا هذا الأمر واستطاعت أن تفرض أسلوبها عليها، وقالت: «أعتقد أنني لم ألعب بشكل جيد حقاً، لم أكن متأكدة حقاً من أين ستذهب الكرة، لم أكن دقيقة كما ينبغي، ميرا لاعبة جيدة، لقد رأيت ذلك بالفعل من قبل عندما تدربنا وعندما لعبنا في سينسيناتي، بالتالي لا يمكنني الفوز عليها عندما ألعب بهذا الشكل».

وأعربت شفيونتيك عن انزعاجها من عدم تحقيقها نتائج جيدة في بطولتي قطر وحالياً دبي، وقالت: «بالتأكيد لست سعيدة بالنتائج، أشعر أنني لم أؤدِ على النحو المطلوب، أحتاج إلى التحدث مع فريقي والتخطيط للأسابيع المقبلة، بشكل مختلف قليلاً لأنني لم يكن لدي الكثير من الوقت للتدرب قبل هذه البطولات».

وأضافت: «شعرت أن مستواي تراجع قليلاً، وأن هناك بعض الأشياء المفقودة التي كان ينبغي أن تكون موجودة، سنتحدث عن ذلك».

وأوضحت المصنفة الثانية عالمياً أن هناك أكثر من سبب وراء خسارتها من أندريفا، أبرزها الجانب الفني، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من اللعب بشكل جيد كما كان الحال في الأعوام السابقة بسبب الكرات الثقيلة، ولم تكن ضرباتها العلوية مؤثرة.

تأثير

وحول ما إذا كانت الروزنامة المضغوطة، وراء الأداء المخيب لكبار المصنفات في البطولة، قالت شفيونتيك: «بالتأكيد إنه شيء يتعلق بالروزنامة، على سبيل المثال، لن نتمكن من الحفاظ على ثبات مستوانا لسنوات عديدة بسبب اللعب أسبوعاً تلو الآخر، الآن يمكن لأي شخص الفوز بهذه البطولات، الأمر كذلك منذ بضع سنوات».

وأضافت: «أشعر بالتأكيد أن الروزنامة لا تساعدنا، مرة أخرى، يجب أن نسافر من قارة إلى أخرى، واللعب على ملاعب مختلفة، وبكرات مختلفة، الأمر ليس سهلاً».

من جهتها قالت أندريفا: «آخر مباراة لعبتها ضدها كانت متقاربة وصعبة نعم، هذه المرة حاولت فقط إقناع نفسي بأن أسدد ضرباتي بالشكل المطلوب وأن أكون أكثر قوة وعدوانية، هذا ساعدني على الفوز بطريقة ما».

وأضافت: «عندما أذهب إلى الملعب لمواجهة لاعبة من المراكز الأولى، أعلم أن الفارق بيني وبينهن هو أنهن في البداية أكثر خبرة مني قليلاً في الوقت الحالي، أعلم أنه بصرف النظر عما يحدث في الملعب، فإنهن سيقدمن دائماً أفضل أداء لهن، وسيحافظن على مستواهن طوال المباراة، لذا أحاول أن ألعب بأفضل ما لدي، وأحاول أن أسدد ضرباتي، وأقاتل من أجل كل كرة. لا يهم ما يحدث على أرض الملعب، لا يعني ذلك أنني إذا خسرت 6 - 0 أو 5 - 0 أو إذا فزت 7 - 5 أو 6 - 4، فلا يهم، فأنا فقط أحاول أن أسدد ضرباتي. أحاول أن أظهر أفضل ما لدي».

وعن أوجه الاختلاف بين اللعب ضد شفيونتيك وأرينا سابالينكا، قالت أندريفا: «قد اضطررت إلى اللعب ضد أرينا مرات عديدة. ولن تسنح لك العديد من الفرص ضد إيغا، أرينا لاعبة قوية، تحاول دائماً اللعب بشكل مسطح لأنها تتمتع بقدر كبير من الدوران النشط في تسديداتها، بالنسبة لي، من الصعب نوعاً ما مواكبة ذلك في النقاط ضدها، ولكن مع إيغا، أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالقوة، بل يتعلق بوضع تسديدتها لأنها تلعب بالقرب من الخطوط وبشكل رائع، تتحرك الكرة بسرعة كبيرة جداً. الدوران الذي تمنحه للكرة يجعل الكرة ترتد أعلى. إنهما مختلفتان بعض الشيء».

وأضافت: «لا أعرف، لقد لعبت ضد أرينا مرات عديدة العام الماضي ومرتين هذا العام بالفعل، لذا ... الأمر ليس هو نفسه، حسناً، آمل ألا ألعب ضد أرينا كثيراً».