ايغا شفيونتيك تودع "تنس دبي" بخسارة مفاجئة من الروسية أندريفا









أطاحت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة 12 عالميا بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا من بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 1000 نقطة، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3 في ساعة واحدة و38 دقيقة،وفرضت أندريفا سيطرة واضحة على المجموعة الأولى بتقدمها 3-1 ثم 3-2 و4-2 و 5-3، قبل أن تحسمها 6-3، وحاولت المصنفة الثانية عالميا تدارك الأمر في المجموعة الثانية ونجحت في التقدم 3-1 و3-2 لكن أندريفا تمكنت من كسر أرسالها وأدراك التعادل 3-3 ثم كررت سيناريو المجموعة الأولى وتحكمت في باقي مجريات المجموعة الثانية حتى أنهتها لمصلحتها 6-3.

وبخسارتها المفاجئة التحقت شفيونتيك بقائمة أبرز المصنفات المغادرات للبطولة مبكرا، و تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأمريكية كوكو غوف المصنفة 3، إضافة الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 4 وحاملة اللقب، والأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 5، والصينية كينوين جينغ المصنف7، والاسبانية باولا بادوسا المصنفة10.