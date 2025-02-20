المفاجآت تتوالى.. 6 مصنفات يودعن «تنس دبي»

ودعت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة في 2024، بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 1000 نقطة، بخسارتها المفاجئة من الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 38 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3، و6 - 2، وإضافة إلى المصنفة الأولى غادرت الإيطالية ياسمين باوليني حاملة اللقب السباق باكراً، بخسارتها من الأمريكية صوفيا كينين 6 - 4 و6 - 0.

وبالرغم من إعفائها من خوض منافسات الدور الأول ، دخلت سابالينكا المباراة بأداء مهزوز وفاجأتها تاوسن بمستوى قوي وانتزعت منها المجموعة الأولى بسهولة (6-3).

وفي المجموعة الثانية، حاولت سابالينكا اللعب بمستواها الحقيقي، لكن تاوسن فاجأتها مرة أخرى وتقدمت عليها 4-1 ثم 4-2 و5-2 لتحسم المجموعة والمباراة معاً.

وضربت تاوسن موعداً في ربع النهائي مع التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 35 عالمياً، والتي تأهلت على حساب الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة .

وانضمت سابالينكا إلى قائمة أفضل المصنفات اللاتي غادرن باكراً البطولة، والتي تضم 6 لاعبات حتى الآن، هن الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3، الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 4، والأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 5، والصينية كينوين جينغ المصنف 7، والإسبانية باولا بادوسا المصنفة 10.

و حجزت الأمريكية صوفيا كينين بطاقة ربع النهائي بعدما أقصت ياسمين باوليني بفوزها عليها 6-4 و 6-0، لتضرب موعداً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 8 والتي أطاحت بالإسبانية باولا بادوسا .

وتأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً إلى ربع النهائي بعد تخطي عقبة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا .

وأطاحت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 35 عالمياً بالأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة عالمياً من الدور الثالث، بعد الفوز عليها بمجموعتين دون رد .

وفي لقاءات مؤجلة من الدور الثاني بسبب هطول الأمطار أول من أمس، تواصل تساقط المصنفات بتغلب الأمريكية بيتون ستيرنز على الصينية كينوين جينغ، المصنفة السابعة على البطولة بنتيجة (3-6) و(6-4) و(6-4).

وكانت كوكو غوف ودعت باكراً البطولة أول من أمس، بخسارتها أمام مواطنتها ماكارتني كيسلر 4 - 6 و5 - 7 .