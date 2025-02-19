خسارة مفاجئة لسابالينكا في "تنس دبي"

ودعت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة في 2024، باكرًا بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 1000 نقطة، بخسارتها المفاجئة من الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 38 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.

وبالرغم من إعفائها من خوض منافسات الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات، دخلت سابالينكا المباراة بأداء مهزوز وفاجأتها تاوسن بمستوى قوي وانتزعت منها المجموعة الأولى بسهولة.

وفي المجموعة الثانية، حاولت سابالينكا اللعب بمستواها الحقيقي، لكن تاوسن فاجأتها مرة أخرى وتقدمت عليها 4-1، ثم 4-2 و5-2 لتحسم المجموعة والمباراة معًا.

وضربت تاوسن موعدًا في ربع النهائي مع التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 35 عالميًا، والتي تأهلت على حساب الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الخامسة، بعد الفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(7-6).

وانضمت سابالينكا إلى قائمة أفضل المصنفات اللاتي غادرن باكرًا البطولة، وهن الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3، والإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 4، والأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 5، والصينية كينوين جينغ المصنفة 7، والإسبانية باولا بادوسا المصنفة 10.