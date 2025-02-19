أُنس جابر: لم أكن جاهزة بدنياً لـ«تنس دبي»

أكدت التونسية أُنس جابر أنها لم تكن جاهزة بدنياً للمنافسة في بطولة سوق دبي الحرة بعد سلسلة من المباريات التي خاضتها في بطولتي أبوظبي ثم الدوحة، مشيرة إلى أنها لم يكن لديها الوقت الكافي للتعافي بعد البطولتين، ورغم ذلك قررت المشاركة في دبي، لأنه من الصعب اتخاذ قرار عدم اللعب فيها، لكونها قريبة جداً إلى قلبها.

وقالت: لقد كان الأمر صعباً جداً، لم أكن جاهزة 100 %، من الواضح أنه لم يكن لدي ما يكفي من الوقت للتعافي من البطولتين، أنتم تعلمون أن بطولة دبي قريبة جداً من قلبي، عدم اللعب هنا لم يكن خياراً بالنسبة لي، من الصعب اتخاذ هذا القرار هنا.

وودعت أُنْس جابر، المصنفة 32 عالمياً، البطولة من الدور الأول بخسارتها من الأمريكية بيتون ستيرنز، المصنفة 46، بمجموعتين دون رد 7 - 6 و6 - 4.

وكشفت النجمة التونسية أنها تقيم بدبي، وأنها ستقضي بعض الوقت مع عائلتها، وقالت: آمل أن أستمتع بوقتي هنا، وأستمتع بوقتي مع أصدقائي. أحب دبي كثيراً.

وعن رأيها في اللاعبة الأمريكية بيتون ستيرنز، التي واجهتها للمرة الأولى، أول من أمس، قالت: بيتون لاعبة جيدة، نتدرب كثيراً معاً، إنها خصم صعب، أعتقد أنها بحاجة إلى الكثير من التحسن بالتأكيد، أراها في تصنيف أفضل من الحالي.

وأضافت: أتمنى لها كل التوفيق في المستقبل، لقد تعاملت مع اللحظات بشكل جيد للغاية خلال المباراة، آمل أن تتمكن من الذهاب أبعد ما يمكن.

من جهة أخرى، استهلت الإيطالية ياسمين باوليني، المصنفة 4 عالمياً، مشوار الدفاع عن لقبها بنجاح بفوزها على الألمانية إيفا كيس، المصنفة 87، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و7 - 5، في مباراة توقفت بسبب الأمطار لأكثر من 6 ساعات، كما تأهلت الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة 7 عالمياً، إلى الدور الـ16 على حساب اليابانية مويكا يوجيشيما، المصنفة 62، بمجموعتين دون رد 6 - 3 و6 - 2، وتأهلت أيضاً الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة 10، على حساب البلجيكية أليز مارتينز بمجموعتين دون رد 6 - 2 و6 - 1.

وقامت اللجنة المنظمة، أمس، بإعادة برمجة المباريات بسبب هطول الأمطار، حيث استمرت منافسات الدور الثاني حتى ساعة متأخرة.

حفل اللاعبات

اجتمعت أبرز الأسماء في عالم التنس للسيدات في ليلة مليئة بالأناقة والاحتفال خلال حفل لاعبات بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وكانت إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً، وكوكو غوف، المصنفة الثالثة عالمياً، من بين الضيوف البارزين الذين حضروا الحفل، إلى جانب إيما رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة لعام 2021، التي سجلت انتصارها على ماريا ساكاري في البطولة قبل يوم من الحفل.

كما شاركت في الاحتفالية حاملة لقب البطولة جاسمين باوليني، إلى جانب المصنفة الخامسة عالمياً جيسيكا بيغولا، وحاملة الميدالية الذهبية الأولمبية تشينوين زينغ.

وقد استمتع الجميع بفرصة الالتقاء بكبار الشخصيات وممثلي الرعاة الرئيسيين للبطولة، بما فيهم سوق دبي الحرة، وإيفيان، وبي إم دبليو إيه جي إم سي، وطيران الإمارات، وهولوجيك، وجي بي مورغان، وميدي كلينيك، ورولكس.

وجاء الحفل بطابع عربي أنيق، حيث تخللته عروض حية متنوعة من راقصين وفنانين، من بينهم الساحر حمزة وفرقة «Baseline»، التي تضم نخبة من أفضل الموسيقيين في دبي، إضافة إلى عرض «Fusion Al Arab»، الذي قدم تجربة موسيقية عربية فريدة ومفعمة بالحيوية.