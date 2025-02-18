أُنس جابر تودّع «تنس دبي»

ودّعت التونسية أُنس جابر، المصنفة 32 عالمياً، بطولة سوق دبي الحرة للتنس مبكراً، بعدما خسرت من الأمريكية بيتون ستيرنز، المصنفة 46، بمجموعتين دون رد 7 - 6 و6 - 4، ضمن منافسات الدور الأول مساء أمس، وتلتقي ستيرنز مع الصينية كينوين زهانغ في الدور الثاني.

وتستهل الإيطالية ياسمين باوليني، المصنفة 4 عالمياً، مشوار الدفاع عن لقبها في البطولة بمواجهة الألمانية إيفا لِيس، المصنفة 87، ضمن منافسات الدور الثاني مساء اليوم، ونجحت لِيس في التأهل أمس على حساب الرومانية إيرينا كاميليا بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 - 5 و5 - 7 و6 - 3.

ولحساب الدور الثاني، تلتقي البولندية إيغا شفيوتنيك، المصنفة الثانية عالمياً، مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، وتلتقي الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة، مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة 25.

وتواجه الرومانية سورانا كريستيا الأمريكية باركس مساء اليوم، كما تأهلت الروسية إناستازيا بوتابوفا على حساب البرازيلية بياتريز حداد مايا 6 - 3 و6 - 0.