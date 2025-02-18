ايغا شفيوتنيك: لعب التنس في دبي مثير وأشعر بأنني في بيتي

أكدت نجمة التنس البولندية ايغا شفيوتنيك المصنفة الثانية عالمياً، أن اللعب في دبي أمر مثير للغاية وأنها سعيدة بالعودة إلى بطولتها التي تحمل فيها العديد من الذكريات الجميلة رغم عدم تمكنها من تحقيق اللقب طوال مشاركاتها السابقة، وقالت: منذ وصولي إلى التدريبات كانت رائعة، سعيدة بالعودة إلى دبي لأن النتائج كانت إيجابية بالنسبة لي، ولدي ذكريات جميلة، أركز على التعديل فقط، أحب بطولة دبي، وخاصة الآن بعدما أصبحت الملاعب أبطأ قليلاً مما كانت عليه عندما لعبت أول مرة.

وأضافت: في كل عام، أحظى بتجربة أفضل لأنني أشعر كأنني في بيتي، أستمتع حقاً باللعب هنا أمام الجماهير، العديد من الأشخاص يأتون أيضاً من بلدان مختلفة لمشاهدة البطولة، اللعب في دبي وفي هذه البيئة أمر مثير للغاية.

وتستهل شفيوتنيك مشوارها في البطولة مساء اليوم، بمواجهة اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وصرحت النجمة البولندية أنها استمتعت منذ وصولها وسط الأسبوع الماضي، بزيارة أبرز المعالم والأكثر جمالاً وشهرة في دبي، بحكم معرفتها الجيدة للمدينة، حيث تعودت على قضاء فترات طويلة بها حتى خارج البطولة، مشيرة إلى أنها ستحرص على قضاء أكثر وقت ممكن على شاطئ دبي الجميل الذي يمنحها الكثير من الراحة.

وعن أهدافها في الموسم الجديد، قالت شفيوتنيك: كما تعلم، في رياضة التنس لا يمكنك التخطيط لموعد وصولك إلى ذروة أدائك لأننا نتنافس لمدة 11 شهراً، في بعض الأحيان يتعلق الأمر بأشياء غبية مثل التعادل، وما إذا كنت ستواجه أم لا، وما إذا كانت هذه البطولة ستكون مضغوطة كثيراً أو أنك ستفوز بالمباريات 6-2، 6-2، لا توجد أهداف محددة.

وحول ما إذا كانت تخشى إعادة فتح قضيتها المتعلقة بالمنشطات بعد إعلان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إيقاف الإيطالي يانيك سينر لمدة 3 أشهر، قالت شفيوتنيك: كما قلت سابقاً، كل حالة تختلف.

ليس هناك سبب للمقارنة ووضع هذين الحالتين بجانب بعضهما البعض. الأمر مختلف تماماً منذ البداية، لقد قدمنا جميع الوثائق بدقة شديدة.

وفعلنا كل ما هو مطلوب واتبعنا التعليمات، لذلك لم يكن هناك مجال ولا سبب لكي تستأنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كنت متأكداً تماماً من أنني سأنتهي من الأمر لأن حالتي كانت مجرد عدوى، هذا كل شيء.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، أعلنت يناير الماضي، أنها لن تستأنف قرار إيقاف شفيوتنيك، لمدة شهر، بسبب نتيجة اختبار إيجابي لمادة محظورة تم إجراؤه في منتصف أغسطس 2024، ورأى الخبراء العلميون في «وادا»، أن السبب الذي قدمته اللاعبة البولندية، وهو تناولها مادة ملوثة، مقبول وأنه لن يكون هناك سبب علمي للطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضية.