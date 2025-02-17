سابالينكا: دبي محطة رئيسة لاستعادة مستواي

أكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، أنها على أتم الجاهزية للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى السبت المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.6 ملايين دولار.

وقالت سابالينكا إنها تشعر بتحسن مستواها مقارنة بما كانت عليه الأسبوع الماضي في بطولة الدوحة التي ودّعتها مبكراً على يد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، مشيرة إلى أنها تعتبر دبي محطة رئيسة ضمن أجندتها لاستعادة مستواها قبل بطولة أنديان ويلز، وقالت: الأمور لم تكن على ما يرام في الدوحة، ولم أحقق النتيجة التي كنت أتطلع إليها، لقد حصلت على بعض الراحة بعد بطولة أستراليا المفتوحة، ربما لم أستعد بشكل كافٍ لبطولة الدوحة، لكنني اعتقدت أنني سأكون جاهزة للعب في دبي، أتمنى حقاً أن تكون النتيجة هنا أفضل قليلاً من تلك التي كانت الأسبوع الماضي.

مشاركة

وأضافت: أعتقد أننا كلاعبين نرغب دائماً في الفوز عندما نشارك في أي بطولة. بالطبع أريد الفوز بهذه البطولة، أفعل كل ما بوسعي لأكون مستعدة بأفضل شكل ممكن والمنافسة على أعلى مستوى هنا، آمل حقاً أن أتمكن يوماً ما من تحقيق اللقب.

وشددت سابالينكا على أنها ستحاول بذل كل طاقاتها من أجل الفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، ما يشكل حافزاً مهماً لها قبل المشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي الشهر المقبل.

وأوضحت المتوّجة بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام «الروزنامة صعبة للغاية، أعتقد أن كل لاعبة ترغب في إضافة المزيد من الألقاب في البطولات الكبرى إلى رصيدها، هناك دائماً ضغط. عندما تصبحين لاعبة محترفة، فأنتِ توافقين ضمنياً على التعامل مع هذا الضغط. إنه شيء دائم، لكنكِ تتجاهلينه لأنه جزء من العملية.

بالطبع أريد الفوز بألقاب أخرى في بطولات الغراند سلام، آمل أن أتمكن من تطوير مستواي من الآن حتى بطولة رولان غاروس وويمبلدون، حتى أمتلك كل الأدوات اللازمة لتحقيق اللقبين».

حذر

وبشأن إيقاف الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، لمدة 3 أشهر من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، قالت سابالينكا: «يجب أن نكون أكثر حذراً، قبل ذلك لم أكن أهتم بترك كوب الماء الخاص بي والذهاب إلى الحمام، على سبيل المثال، في المطعم، لذلك الآن لن أشرب من نفس كأس الماء».

وأضافت: «أصبحت للتو على دراية ببعض التفاصيل أكثر من اللازم، هذا الأمر سيجعلك تفكر أنه إذا قام شخص ما «أحد أفراد الطاقم» باستخدام كريم التدليك وجاءت النتيجة إيجابية في الاختبار، سيتم مؤاخذتي، لقد أصبحت خائفة جداً من قانون المنشطات، لا أرى كيف يمكنني أن أثق به».

سعادة

من جهتها، صرحت الأمريكية كوكو غوف أنها وصلت مبكراً إلى دبي بعد مغادرتها بطولة الدوحة، وقالت: «الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، وصلت هنا منذ فترة بعد خروجي المبكر من الدوحة، أنا سعيدة جداً بالعودة إلى دبي، وآمل أن يكون هذا الأسبوع أفضل».

وأضافت: «أعتقد أنه في هذا الوقت من العام يكون من الصعب المشاركة في بطولة مثل الدوحة، الرحلة طويلة نوعاً ما. جئت من أستراليا، حيث لعبت بشكل متواصل، ثم حصلت على استراحة قصيرة، وحالياً أنا جاهزة لتقديم أداء أفضل في دبي».

وكشفت النجمة الأمريكية أنها قامت بزيارة دبي مول بمناسبة «يوم الفالنتاين» مع والدتها، وأضافت: «كانت تجربة ممتعة للغاية، تناولنا العشاء وقضينا وقتاً لطيفاً، صعدت إلى قمة برج خليفة، أحب الشاطئ في دبي، وربما يكون هذا هو الشيء التالي الذي سأجربه، لكن أعتقد أنه سيتعين عليّ الانتظار حتى العام المقبل، لأن البطولة على وشك أن تبدأ».

أداء جيد

وأكدت الأمريكية جيسيكا بيغولا، التي تعد أبرز المرشحات للفوز باللقب، أنها متحمسة للتحدي ومحاولة تقديم أداء جيد هذا الأسبوع. وقالت: «أريد التقدم في الجدول، وخوض بعض المباريات الجيدة. أريد أيضاً الاستمرار في تطبيق الأمور التي كنت أعمل عليها والمضي قدماً، سأعود إلى بلدي في الولايات المتحدة بعد هذه البطولة، لذا أشعر أنني أريد أن أبذل قصارى جهدي هذا الأسبوع».

وسجلت نتائج أمس فوز الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة 10 عالمياً، على النيوزيلندية لولو سان، المصنفة 43، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 4، وضربت بادوسا موعداً في الدور الثاني مع البلجيكية اليز ميرتيز، المصنفة 32، التي أطاحت بالكندية ليلى فرناندز بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 2.

وتمكنت الأمريكية صوفيا كينين، المصنفة 73، التي تشارك ببطاقة دعوة من التأهل على حساب الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة 19، بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 5 و6 - 3، وتغلبت السويسرية بليندا بيتشيتش على اليابانية أوا ايتو بمجموعتين دون رد 6 - 0 و6 - 2.