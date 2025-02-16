مواجهات قوية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

أسفرت القرعة الرسمية لبطولات سوق دبي الحرة لتنس السيدات عن مواجهات قوية بين أبرز نجمات التنس حول العالم، وجاءت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً على رأس المجموعة الأولى، وإلى جانبها 3 من المصنفات العشر الأوائل، وهن: الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3، ومواطنتاها جيسيكا بيغولا المصنفة 5، وايما نافارو المصنفة 9، فيما جاءت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة رقم 2 عالمياً على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً كلاً من: الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 4 عالمياً وحاملة اللقب، والكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة 7، والصينية كينوين زهانغ المصنف 8، والإسبانية باولا بادوسا المصنف 10.

وتُقام بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة في الفترة من 16 إلى 22 فبراير في استاد سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، بمشاركة نخبة من اللاعبات، حيث تضم القائمة 9 من أفضل 10 لاعبات، و17 من أفضل 20 لاعبة. ومن أبرز مواجهات الدور الأول مباراة البريطانية إيما رادوكانو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة السابقة، واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً، والتي وصلت إلى نصف نهائي بطولة جراند سلام مرتين.

وتشارك رادوكانو في البطولة ببطاقة دعوة، وتسعى إلى توسيع سلسلة انتصاراتها على ساكاري، بعد أن تغلبت عليها سابقاً في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، والتي توجت بها كأول لقب غراند سلام في مسيرتها.

وفي الوقت نفسه ستواجه التونسية أُنس جابر المصنفة 35 مع نظيرتها الأمريكية بيتون ستيرنز المصنفة 47 في الدور الأول من البطولة، في لقاء يبدو متكافئاً وصعباً في الوقت نفسه لنجمة التنس العربي، التي تحاول الذهاب بعيداً في النسخة 25 من البطولة، والاستفادة من الحضور الجماهيري.

ويبدو أن طريق أنس جابر في البطولة لن يكون سالكاً، حيث وضعتها القرعة في المجموعة الثانية، التي تضم كبار المصنفات مثل ياسمين باوليني حاملة اللقب، وإيغا شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب غراند سلام ووصيفة البطولة لعام 2023.

أقيمت مراسم القرعة، أمس، بقاعة المجلس بملعب سوق دبي الحرة للتنس، بحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس ونائب المدير العام في سوق دبي الحرة، ودونا كيلسو، ممثلة رابطة تنس المحترفات وناصر الرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، والنجمة الروسية آنا كالينسكايا المصنفة 18 عالمياً ووصيفة العام الماضي، والرومانية سورانا كريستيا المصنفة 79.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تمثل هذه السنة الدورة 25 من بطولة السيدات، والتي حصلت على التصنيف الدائم 1000 نقطة، وقد شهدت البطولة نمواً كبيراً مع بطولة الرجال من فئة 500 نقطة».

وأضاف: «كالعادة تستقطب بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة أفضل لاعبات التنس في العالم، وهذا العام لا يختلف عن سابقيه. نحن متحمسون للترحيب مجدداً بالمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والفائزة بخمسة ألقاب غراند سلام إيغا شفيونتيك، وحاملة اللقب جاسمين باوليني، والتي أبهرت الجميع العام الماضي بوصولها إلى نهائي رولان اروس وويمبلدون، قبل أن تحقق الذهبية الأولمبية في الزوجي».