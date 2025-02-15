مشاركة غير مسبوقة للمصنفات الأوائل في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات غدا

تنطلق غدا النسخة الـ25 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بمشاركة نخبة من أبرز نجمات التنس العالمي، منهن 9 من المصنفات الـ10 الأوائل على مستوى العالم، وذلك على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود حتى 22 فبراير.

وأسفرت قرعة البطولة، التي أجريت اليوم، عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، مع اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثالثة عالميًا سابقًا ووصيفة نصف نهائي البطولات الكبرى مرتين.

وتفتتح التونسية أنس جابر مشوارها في البطولة بمواجهة الأمريكية بيتون ستيرنز، ضمن أسبوع حافل تشارك فيه 36 من أفضل 40 لاعبة في العالم.

وشهدت مراسم القرعة حضور ممثلي اللجنة المنظمة، يتقدمهم راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة، وصلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير العام في سوق دبي الحرة، إلى جانب دونا كيلسو ممثلة رابطة محترفات التنس، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، إضافة إلى النجمتين آنا كالينسكايا، وصيفة نسخة 2024، والرومانية سورانا كريستيا، المقيمة في دبي.

وتتنافس في البطولة 17 لاعبة من المصنفات الـ20 الأوائل، و26 من أفضل 30 لاعبة على مستوى العالم، تتقدمهن البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، والبولندية إيجا شفيونتيك، الفائزة بخمسة ألقاب كبرى ووصيفة نسخة 2023، بالإضافة إلى الإيطالية ياسمين باوليني، حاملة اللقب.

وحصلت المصنفات الثماني الأوائل على إعفاء من خوض مباريات الدور الأول.

وأكدت آنا كالينسكايا، المصنفة 18 عالميًا، سعادتها بالعودة إلى دبي بعد موسم شهد تطورها من المركز الـ77 إلى مشارف العشرة الأوائل، محققة انتصارات بارزة على أسماء كبيرة.

من جانبها، أشادت سورانا كريستيا، بتطور البطولة التي وصفتها بأنها من بين الأفضل في الجولة العالمية، مؤكدة أنها تلعب على أرضها نظرًا لإقامتها في دبي.

وأوضح صلاح تهلك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن اللجنة المنظمة حرصت على الاحتفاء بهذه النسخة الاستثنائية من البطولة عبر مجموعة من التحسينات التي تتيح للاعبات التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت بناءً على ملاحظات اللاعبات والجهات المنظمة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الرضا، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تشهد أكبر تجمع للمصنفات الأوائل في تاريخ البطولة، حيث تضم نحو 36 لاعبة من بين أفضل 40 مصنفة عالميًا، وهو ما لا يحدث إلا في بطولات الجائزة الكبرى "الجراند سلام"، ما يعزز مكانة البطولة ويؤكد استحقاقها لتصنيف يفوق الـ1000 نقطة.