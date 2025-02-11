الصيني لي يتقدم 66 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم اللاعب الصيني هاتونج لي 66 خطوة ليحتل المركز السابع في تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز التي اختتمت أول من أمس في نادي الدوحة للغولف.

حقق الصيني الفوز بعدما سجل 16 ضربة تحت المعدل على مدار الأيام الأربعة للبطولة القطرية التي أقيمت ضمن «السلسلة الدولية» لهذا الموسم من جولة دي بي ورلد المقامة برعاية «مجموعة موانئ دبي العالمية»، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 688 نقطة في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» من رولكس.

ورفع الصيني لي الكأس المصمم على شكل «اللؤلؤة»، ويعتبر هذا الفوز الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وهو الذي بدأ حصد الألقاب بالفوز في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف في دبي 2018، كما حقق لقب بطولة بي إم دبليو الدولية المفتوحة 2022.

وجاء فوز لي، بعد منافسة قوية مع الدنماركي راسموس نيجارد بيترسين الذي حل وصيفاً برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 608 نقاط، ويتقدم 20 خطوة، ويحتل المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.