استكمال الاستعدادات لاستضافة «سوق دبي الحرة للتنس»

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس المفتوح 2025، عن استكمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، التي تنطلق فعالياتها في الـ 16 من الشهر الجاري وحتى الأول من مارس المقبل، بحيث تُقام منافسات بطولتي النسخة الـ 25 للسيدات والنسخة الـ 33 للرجال على التوالي.

وأكدت لجنة تأمين الفعاليات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللاعبين والجمهور، وتوفير أجواء آمنة وممتعة لجميع الحاضرين. وشملت الاستعدادات تكثيف الدوريات الأمنية في محيط الملاعب، ونشر كاميرات المراقبة في جميع أنحاء الموقع، وتدريب أفراد الأمن على التعامل مع مختلف المواقف.

كما أشارت اللجنة إلى التعاون الوثيق مع اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس المفتوحة، لتسهيل دخول وخروج الجماهير، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم. ودعت الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، والتعاون مع أفراد الأمن، لضمان سير البطولة بسلاسة.

وتعتبر بطولة دبي للتنس المفتوح من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث تستقطب نخبة من لاعبي التنس العالميين.

وتحظى البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث تحرص وسائل الإعلام المحلية والعالمية على تغطية فعالياتها. وتأمل اللجنة أن تساهم هذه البطولة في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية، وإبراز الوجه الحضاري للإمارات العربية المتحدة.