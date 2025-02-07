4 أبطال يبحثون عن اللقب الثاني في «تنس دبي»

يبحث 4 أبطال سابقين عن التتويج باللقب الثاني في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، التي تنطلق منافساتها 24 فبراير الجاري، يتقدمهم الفرنسي أوغو هامبرت المصنف 15 عالمياً وهو حامل اللقب والروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 7 عالمياً، بطل عام 2023؛ ومواطنه أندري روبليف، المصنف 10 عالمياً، بطل عام 2022 ووصيف عام 2023، ومواطنهما أصلان كاراتسيف المصنف 225، بطل عام 2021، وإضافة إلى هؤلاء الأبطال الأربعة، تضم قائمة المشاركين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 12 عالمياً وهو وصيف نسختي 2019 و2020، كما يشارك في المنافسة على لقب البطولة كل من الكرواتي مارين سيليتش، المصنف 188 عالمياً وصاحب 21 لقباً في مسيرته الاحترافية منها لقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2014؛ والإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف 33 عالمياً والذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون عام 2021.

ويعتبر ميدفيديف أبرز المرشحين للفوز بلقب الرجال، وهو المصنف الأول في البطولة ويحمل 20 لقباً في مسيرته الاحترافية، منها لقبان في بطولات الغراند سلام.

وتنطلق منافسات بطولة السيدات 16 فبراير الجاري بمشاركة 9 من أفضل اللاعبات المصنفات في العالم، وتحظى هذه البطولة بأهمية خاصة تزامناً مع احتفالها بالذكرى الـ 25 عاماً على انطلاقتها الأولى، مما يشكل علامة فارقة في تنامي رياضة التنس على مستوى المنطقة.

وتسعى البطلة جاسمين باوليني للدفاع عن لقبها في مواجهة مجموعة من النجمات، تتقدمهم المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا.

وتم تأكيد مشاركة معظم اللاعبات المصنفات في المراكز الأربعين الأولى، الأمر الذي يمنح قرعة هذا العام تنافسية غير مسبوقة في تاريخ البطولة بصرف النظر عن احتمال حصول حالات انسحاب بسبب الإصابة.

مكانة متميزة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تتمتع بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس بمكانة متميزة بين جولات رابطة محترفي ومحترفات التنس.

وتشهد هذه البطولات منافسة مميزة كل عام، مما يعكس مكانة دبي الراسخة كوجهة رياضية رائدة للاعبين والمشجعين على حد سواء.

ويستمر الحماس والتشويق في منافسات هذا العام مع عودة الأبطال السابقين للمشاركة في البطولة.

ونتطلع إلى تقديم واحدة من أبرز دورات البطولة على الإطلاق».

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ونائب المدير العام في سوق دبي الحرة: «تسرنا عودة أربعة أبطال للمشاركة في بطولة رابطة محترفي التنس هذا العام، وهو ما يضفي مزيداً من المتعة والتشويق على المنافسات.

وقد بذلنا جهوداً حثيثة لتقديم دورة مميزة تليق بالإرث العريق للبطولة والممتد لأكثر من ثلاثة عقود.

كما نتوقع منافسة شديدة في بطولة السيدات، مع تأكيد مشاركة تسعة من أفضل عشر لاعبات مصنفات. ونثق بتقديم تجربة استثنائية للجمهور خلال أسبوعيّ البطولات».