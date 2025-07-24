عودة ناجحة للمخضرمة فينوس وليامس في بطولة واشنطن

تكللت عودة الأيقونة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس (45 عاماً) بالنجاح بعد توقف دام 16 شهراً، بفوزها على مواطنتها بيتون ستيرنز 6 - 3 و 6 - 4، وبلوغها الدور الثاني من دورة واشنطن في كرة المضرب (500 نقطة).

واحتاجت فينوس الفائزة بسبعة ألقاب كبيرة في الغراند سلام إلى 97 دقيقة لتخطي مواطنتها، في أول لقاء لها منذ آخر مباراة خسرتها، في مارس عام 2024، في دورة ميامي.

أما آخر انتصار حققته فكان على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في دورة سينسيناتي في أغسطس عام 2023.

وقالت فينوس التي تشارك ببطاقة دعوة في هذه الدورة «لم تكن العودة سهلة بعد هذه الفترة من التوقف وخوض مباراة مثالية. أردت تقديم مباراة جيدة والفوز بها. أمر رائع العودة بعد التوقف والإصابات».

وباتت فينوس أكبر لاعبة سنا تخوض مباراة في احدى دورات اللاعبات المحترفات منذ كيميكو داتي بعمر 46 عاما في دورة طوكيو عام 2017. وباتت ايضا ثاني لاعبة اكبر سنا تحقق انتصارا في دورات المحترفات بعد مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا عام 2004 بعمر 47 عاما.