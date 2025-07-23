فينوس وليامس.. عودة غير متوقعة

تخطف الأمريكية فينوس وليامس الأنظار والكاميرات تحت سماء واشنطن الحارقة، منشغلة بضرب الإرسالات بقوّة متجددة، في عودتها غير المتوقعة إلى ملاعب كرة المضرب بسن الخامسة والأربعين.

لم يبق شيء أمام الأمريكية كي تثبته، إذ يزخر سجلها بسبعة ألقاب كبرى وأربع ميداليات ذهبية أولمبية. أصبحت على مر السنين أسطورة ومثالاً يحتذى به.

شكلت عودة الشقيقة الكبرى للأسطورة الأخرى سيرينا مغامرة غير متوقعة إلى منافسات التنس. خاضت مباراتها الأخيرة قبل 16 شهراً وعانت سنوات طويلة بسبب الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام حميدة تسبب أحياناً ألماً شديداً.

أقرت اللاعبة التي كشفت عن خضوعها لجراحة قبل سنة: «كانت رحلتي صعبة للغاية من الناحية الصحية».

وأوضحت أنه في تلك الفترة «لم تكن ممارسة التنس أو خوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خياراً متاحاً لي، حتى إني لم أفكر في الأمر. أردت فقط الحفاظ على صحتي».

بعيداً عن دورات المحترفات، غاب اسمها عن التصنيف العالمي. ويعود فوزها الأخير إلى قبل نحو عامين ولم تخض سوى 16 مباراة منذ سبتمبر 2021، محققة ثلاثة انتصارات فقط.