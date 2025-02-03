النسخة الـ33 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس 16 فبراير

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس عن تفاصيل النسخة الـ33 المقررة إقامتها خلال الفترة من 16 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل، بمشاركة اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2024، البالغ من العمر 28 عاماً والمصنف الخامس عالمياً، الذي سيتجه إلى دبي بعد موسم صعب أنهاه من دون تحقيق أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2017، خاصة وأنه يحمل في جعبته 20 لقباً خلال مسيرته، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة 2021.

وعلى الرغم من إنهاء موسمه بخسارة في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، سيسعى ميدفيديف للبدء بقوة في 2025 من خلال المحافظة على لقب بطولة دبي. كما تشهد البطولة مشاركة اللاعب الروسي روبليف، المصنف التاسع عالمياً، الذي سبق له الفوز بلقب بطولة دبي في عام 2023 قبل أن يخسر فرصة الحفاظ على لقبه في نهائي العام الماضي أمام مواطنه ميدفيديف، وكان قد حقق لقبين الموسم الماضي في بطولتي مدريد المفتوحة وهونغ كونغ المفتوحة، إضافة إلى 16 لقباً في مسيرته، ويعد روبليف مرشحاً بقوة لتحقيق لقب النسخة الحالية من بطولة دبي.