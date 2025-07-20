فينوس وليامس تعود إلى الملاعب بعمر 45 عاماً

تعود الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (45 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا، الى الملاعب للمرة الأولى منذ 16 شهرا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الاورام الليفية الرحمية قبل عام تحديدا، وذلك من خلال مشاركتها في دورة واشنطن.

وقالت فينوس الشقيقة الكبرى لسيرينا في مؤتمر صحافي الأحد "في هذه الفترة قبل عام بالتحديد، كنت استعد لخوض عملية جراحية. لم أكن في وارد ممارسة كرة المضرب، لم يكن هذا الامر يساورني اطلاقا. كنت افكر ان اكون في صحة جيدة".

وكشفت "كانت مسيرتي الصحية منهكة للغاية. عشت فترة صعبة من الناحية البدنية منذ عام وبالتالي فان العودة وامكانية اللعب هي فرصة كبيرة".

وعن مخططاها المقبلة بعد واشنطن قالت "في الوقت الحالي انا هنا، ربما يكون هناك أمر آخر، لا اريد كشف أوراقي".

وتلتقي فينوس في الدور الأول مع مواطنتها بيتون ستيرنز المصنفة 34 عالميا.

واضافت الفائزة بسبعة ألقاب كبيرة في بطولات الغراند سلام "لم ألعب منذ اكثر من عام، لا تساورني اي شكوك حول قدرتي على اللعب، لكني احتاج الى الوقت لكي استعيد ايقاعي في المباريات".

ولم تخض فينوس أي مباراة وتحديدا منذ خسارتها امام الروسية ديانا شتايدر في دورة ميامي في مارس 2024.