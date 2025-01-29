نجمات في تاريخ بطولات سوق دبي الحرة للتنس

شهدت بطولات سوق دبي الحرة للتنس في منافسات السيدات مشاركة أفضل النجمات عالمياً، وعرفت البطولة تميز 25 نجمة، خلال دورتها السابقة ما بين بطلات متوجات، ونجمات عاندهن الحظ في التتويج، لكن قدمن أداء حفظه تاريخ البطولة، ومن أميز الأسماء التي شاركت في البطولات حاملة اللقب للدورات السابقة:

1.مارتينا هينغيز

تمتعت مارتينا هينغيز بمسيرة حافلة، حطمت خلالها مجموعة من الأرقام القياسية، ونجحت بالفوز بلقب الفردي في بطولات الغراند سلام خمس مرات، كما أنها سبقت روجر فيدرير بكونها أول لاعبة سويسرية تصل إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس، وفازت هينغيز بالدورة الأولى من البطولة، التي استضافتها دبي عام 2001، بتغلبها على ناتالي توزيا في المباراة النهائية، لتشق طريقها نحو العديد من الإنجازات على مدار الـ 25 عاماً التالية.

2.إميلي موريسمو

تتميز إميلي موريسمو، الفائزة بلقبي غراند سلام، بأسلوب لعبها التكتيكي الممتع، وحققت لقب بطولة دبي في عام 2002، بعد سلسلة من التسديدات القوية من الخط الخلفي، مما عزز مكانتها واحدة من أفضل اللاعبات، من حيث الرشاقة وأسلوب اللعب المتنوع.

3.جوستين هينين

هيمنت هينين، الفائزة بسبعة ألقاب غراند سلام، على الدورات الأولى من بطولات سوق دبي الحرة للتنس، حيث حققت اللقب أعوام 2003 و2004 و2006 و2007. وتتميز اللاعبة البلجيكية صاحبة أكبر عدد من الألقاب في البطولة بضرباتها الخلفية القوية، وعزيمتها الصلبة، مما جعلها واحدة من أفضل اللاعبات في تاريخ البطولة.

4.ليندساي دافنبورت

أحرزت اللاعبة الأمريكية، التي تحمل ثلاثة ألقاب غراند سلام، بطولة دبي للمرة الأولى في عام 2005، بفضل ضرباتها الأرضية القوية، ودقة تسديداتها المتناهية، كما وصلت إلى نصف النهائي في بطولة عام 2006.

5.يلينا ديمنتييفا

حققت اللاعبة الروسية، الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في عام 2008، لقب بطولات سوق دبي الحرة للتنس في العام نفسه، بعد تغلبها على مواطنتها سفتلانا كوزنتسوفا في النهائي، وتألقت اللاعبة في البطولة، بفضل ضرباتها القوية من الخط الخلفي وقدراتها البدنية العالية.

6.فينوس ويليامز

شاركت فينوس ويليامز، أيقونة التنس الشهيرة، في بطولة دبي للمرة الأولى في عام 2002، وفازت باللقب ثلاث مرات في أعوام 2009 و2010 و2014، بفضل أدائها المتميز، وقوتها الاستثنائية، لتعزز مكانتها بين أفضل اللاعبات في تاريخ البطولة. أظهرت في عام 2014 إرادة صلبة بتغلبها على أليزي كورنيه في النهائي، محققة أول لقب من فئة البطولات الممتازة منذ 2010، بعد معركة طويلة مع متلازمة شوغرن، وهو اضطراب مناعي ذاتي مرهق.

7.كارولين فوزنياكي

شاركت كارولين فوزنياكي، الحائزة لقب بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2018، في البطولة عدة مرات، ونجحت بتحقيق اللقب في عام 2011، وتتميز فوزنياكي بأدائها الثابت، مما جعلها منافسة دائمة على لقب البطولة، كما تشتهر بشغفها بكرة القدم، وقد التقت دييجو مارادونا خلال منافسات إحدى دورات البطولة.

8.أنييسكا رادفانسكا

شاركت رادفانسكا في بطولات سوق دبي الحرة للتنس 11 مرة، وهي تُلقب بـ«نينجا التنس» نظراً لبراعتها، وأسلوب لعبها الذكي. وحققت رادفانسكا لقب البطولة في عام 2012، بفضل براعتها التكتيكية، وموهبتها المتميزة، حيث تغلبت على الألمانية يوليا جورج بمجموعتين متتاليتين.

9.بيترا كفيتوفا

حققت كفيتوفا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون مرتين، لقب بطولة دبي في عام 2013، بعد استعراض مذهل لضربات يدها اليسرى القوية. وتغلبت كفيتوفا على الإيطالية سارة إراني في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل واحدة، بفضل ضرباتها القوية، وعزيمتها الصلبة.

10. سيمونا هاليب

حققت هاليب، الفائزة ببطولتي جراند سلام، لقب البطولة في دبي مرتين عامي 2015 و2020. وتعد اللاعبة الرومانية الشهيرة بصلابتها ومهارتها واحدة من أفضل اللاعبات في تاريخ البطولة ،الذي يمتد لـ 25 عاماً.

11.سارا إراني

وصلت البطلة الإيطالية في عام 2016 إلى نهائي بطولة دبي للمرة الثانية خلال أربع سنوات، لتتغلب على الروسية باربورا ستريكوفا، بعد مباراة من طرف واحد بنتيجة 6-0 و6-2.

12.إلينا سفيتولينا

تغلبت سفيتولينا، حاملة لقب البطولة مرتين، على فوزنياكي في نهائي عام 2017 قبل أن تدافع عن لقبها في العام التالي أمام داريا كاساتكينا، لتصبح ثالث لاعبة تفوز بلقبين متتاليين في تاريخ البطولة.

13.بيلندا بنشيتش

فازت النجمة السويسرية بلقب البطولة عام 2019، بعد تغلبها على مجموعة من نجمات التنس. وتحرص بنشيتش، التي تشتهر بدقة تسديداتها وبراعتها، على المشاركة بمنافسات البطولة، حيث تحظى دائماً بدعم كبير من الجمهور.

14. غاربيني موغوروزا

قدمت غاربيني، الفائزة بلقبي جراند سلام، أداء مميزاً في دورة عام 2021 من البطولة، حيث أظهرت تفوقاً في جميع المباريات، لتتغلب على بربورا كريتشيكوفا، وتحصد لقب أول بطولة في دبي من رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة.

15.يلينا أوستابينكو

أبهرت حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة الجمهور في دبي بأسلوبها الجريء والقوي، لتحصد اللقب عام 2022، وتحقق شهرة واسعة كونها واحدة من أفضل المواهب في هذه الرياضة، بعد فوزها على فيرونيكا كوديرميتوفا في المباراة النهائية بنتيجة 6-0 و6-4.

16.بربورا كريتشيكوفا

وصلت اللاعبة التشيكية الحائزة لقب بطولات الجراند سلام في فئتي الفردي والزوجي إلى النهائي عام 2023 للمرة الثانية، خلال ثلاث سنوات، حيث أبهرت جمهور دبي بمهاراتها وموهبتها، لتحقق مفاجأة كبيرة بفوزها على المصنفة الأولى عالمياً آنذاك، والمصنفة الأولى في البطولة إيغا شفيونتيك بمجموعتين متتاليتين.

17.جاسمين باوليني

نالت النجمة الإيطالية الصاعدة جاسمين باوليني إعجاب الجميع بإصرارها وعزيمتها في دبي، لتفوز بلقبها الأول في منافسات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة العام الماضي، بعد أن تغلبت على الروسية آنا كالينسكايا في المباراة النهائية. وشكل هذا الفوز بداية عام مميز في مسيرتها، حيث فازت بالميدالية الذهبية الأولمبية في فئة الزوجي، ووصلت إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، وتعود باوليني إلى دبي هذا العام للدفاع عن لقبها.

عرفت البطولة مشاركات نجمات مميزات صاحبات مكانة عالمية، ولكن لم يكتب لهن التتويج باللقب:

1.آنا كورنيكوفا

وصلت النجمة الروسية إلى دبي عام 2002 بعد أسابيع قليلة من فوزها بلقب الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة، وخسرت أمام فينوس ويليامز في الجولة الثانية من البطولة.

2.جينيفر كابرياتي

بدأت اللاعبة الأمريكية الفائزة بثلاثة ألقاب غراند سلام مسيرتها في دبي عام 2003، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي، وخسرت أمام الفائزة بالبطولة جوستين هينين.

3.لي نا

فازت النجمة الصينية ببطولتي غراند سلام، ولعبت في دبي عام 2011، وخرجت من الدور الثاني.

4.نعومي أوساكا

شاركت اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب غراند سلام في دبي، على مدى ثلاث سنوات متتالية من 2017 إلى 2019، ووصلت إلى ربع النهائي في مشاركتها الثانية.

5.كيم كليسترز

قبلت اللاعبة الفائزة بأربع بطولات جراند سلام بطاقة دعوة للمشاركة في دورة عام 2020 من البطولة، لتعلن عودتها إلى جولة رابطة محترفات التنس، بعد غياب استمر سبع سنوات، وخسرت كليسترز أمام غاربيني موغوروزا في الجولة الافتتاحية من البطولة.

6.مونيكا سيليش

تُعتبر سيليش، الفائزة بتسع بطولات غراند سلام، واحدة من أفضل اللاعبات على الإطلاق، وقد لعبت في دبي عامي 2002 و2003، ووصلت إلى النهائي في مشاركتها الثانية، حيث خسرت أمام اللاعبة جوستين هينين.

7.سيرينا ويليامز

تُعد سيرينا واحدة من أكثر اللاعبات تتويجاً بالألقاب في تاريخ التنس، حيث فازت ببطولات جراند سلام 23 مرة، ولعبت في دبي 4 مرات، ولكنها لم تصل أبداً إلى النهائي في دبي، على عكس شقيقتها فينوس، التي فازت بثلاثة ألقاب في الإمارة.

8.ماريا شارابوفا

فازت النجمة الروسية بجميع بطولات الغراند سلام الأربع، خلال مسيرتها الاحترافية، ووصلت إلى النهائي في دبي عام 2006، إلا أنها خسرت أمام هينين. وقبلت شارابوفا بطاقة دعوة للمشاركة في دورة عام 2018 من البطولة، ولكنها اضطرت إلى الانسحاب، بسبب الإصابة.