راع جديد لتوفير المياه في بطولات سوق دبي الحرة للتنس



أعلنت سوق دبي الحرة رسمياً عن اختيار شركة إيفيان® لتكون الراعي الرسمي للمياه، للدورتين القادمتين من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس. ووقعت العلامة الفرنسية للمياه اتفاقية رعاية استراتيجية لتوفير مياهها الفاخرة خلال فعاليات البطولات المرتقبة في الإمارات، وذلك لضمان حفاظ الرياضيين والمتفرجين على مستوى السوائل في الجسم طوال فترة البطولة.

وبموجب الشراكة التي تمتد لعامين، ستتولى الشركة توفير المياه خلال فعاليات البطولة، إضافة إلى طرح عبوة ذات إصدار محدود مستوحاة من عالم التنس تتوفر حصرياً في دولة الإمارات.

وتنطلق بطولات سوق دبي الحرة للتنس لهذا العام في 16 فبراير بإقامة بطولة رابطة محترفات التنس بدورتها الـ 25، تليها الدورة الـ 33 من بطولة رابطة محترفي التنس.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «يسرنا الترحيب بعلامة إيفيان كراع رسمي للمياه في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس. لطالما كانت إيفيان مورداً رئيساً لسوق دبي الحرة، ونحن نتطلع قدماً لمواصلة التعاون مع هذه العلامة التجارية المرموقة. إن تاريخها الحافل في دعم الفعاليات العالمية الكبرى يتوافق تماماً مع مكانة بطولتنا، حيث نتطلع إلى شراكة مثمرة في الأعوام المقبلة».

من جانبه، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس: «نعرب عن سعادتنا بانضمام علامات تجارية عالمية مرموقة، مثل إيفيان، كجهات راعية لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس. نمتلك مجموعة واسعة من الجهات الراعية التي نعتز بعلاقاتنا الوطيدة معها، ولا يخفى على أحد الدور الحيوي الذي تساهم به هذه الشراكات في تحقيق النجاح المعهود لفعاليتنا. ونحن على ثقة راسخة بأننا سنستمر في تعزيز هذا الإرث المشترك وتقديم نسخة استثنائية أخرى من البطولة».

بدوره، قال داويد بورويتش، المدير العالمي للعلامة التجارية إيفيان: «يسعدنا التعاون مع بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، وهي فعالية رياضية ذات مكانة رفيعة انطلقت عام 1993، وما زالت تستقطب أفضل نجوم التنس على مستوى العالم. ونتطلع إلى الإسهام في نجاح هذه البطولة من خلال توفير المياه للحفاظ على مستوى السوائل في الجسم وتعزيز العافية للرياضيين داخل الملعب وخارجه، بالإضافة إلى مواصلة جهودنا في نشر الوعي بأهمية تبني أنماط حياة صحية في المجتمع».

وتنطلق بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة الشهر المقبل احتفالاً بالذكرى الـ 25 لانطلاقها. وتشهد البطولة مشاركة معظم اللاعبات المصنفات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، من بينهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا؛ وإيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى؛ بالإضافة إلى كوكو جوف، الفائزة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2023، وجاسمين باوليني، حاملة لقب البطولة حالياً.

كما تنطلق بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، وتشهد أيضاً مشاركة نخبة من اللاعبين المتميزين، من بينهم الفائزان بلقبي عامي 2022 و2023، أندري روبليف ودانييل ميدفيديف، إضافة إلى لاعبين مصنفين في مراكز متقدمة، مثل ستيفانوس تسيتسيباس وأليكس دي مينور وكارين خاشانوف.

وتقام بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، والتي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتتوفر التذاكر للشراء على الإنترنت من خلال: dubaidutyfreetennischampionships.com وticketmaster.ae.