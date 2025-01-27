اتحاد التنس يختتم بطولاته الدولية للشباب بعدة مكاسب

دبي - البيان

اختتم اتحاد الإمارات للتنس موسم بطولات الشباب الدولية التي نظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس وتضمنت ثلاث بطولات أقيمت على مدار 21 يوماً بمشاركة 345 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وهي بطولتا دبي والإمارات الدوليتان وأقيمتا في ملاعب توب سبن في دبي، بينما أقيمت بطولة الفجيرة في نادي الفجيرة للتنس، ونظمت البطولات الثلاث في التصنيف «J100» أول مرة بعد ترقيتها من الاتحاد الدولي للتنس وشارك فيها لاعبا منتخب الإمارات مروان ناصر وعبدالرحمن عدنان.

وأسفرت نتائج بطولة الإمارات الدولية واختتمت بمشاركة 117 لاعباً ولاعبة عن فوز اللاعب الفرنسي كليرك داميان بالمركز الأول لفئة الفردي، بينما فاز في المركز الأول لفئة فردي البنات الروسية غوريليفا فلادا، وفاز الثنائي الروسي ميكايل وكيريلي بالمركز الأول في زوجي الشباب، وفاز الثنائي الروسية غوريليفا فلادا والفلبينية ماديس تينيللي بالمركز الأول لزوجي الشابات.

من جانبه، كشف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، عن أن التنظيم المميز والناجح لهذه البطولات يسهم في إعطاء انطباع مميز عن جهوزية الإمارات لاستضافة بطولتي دبي السوق الحرة ومبادلة في العاصمة أبوظبي، مشيداً بالمردود الفني المميز الذي قدمه اللاعبون في البطولات الثلاث، كاشفاً أن المشاركة الكبيرة للاعبي العالم في البطولة يبرز الجودة التي يوفرها اتحاد التنس سنوياً في تنظيمه البطولات والتي تتزامن مع شتاء دول أوروبا، إضافة إلى البنى التحتية المتطورة في ملاعب الإمارات في دبي والفجيرة، وتابع: تنظيم البطولة بالتصنيف العالي «J100»، مهد لمشاركة لاعبين بمستويات عالية.

وأشار المرزوقي، إلى أن هذه البطولات تصب في مصلحة لاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين، باعتبارها فرصة ثمينة للمشاركة في المنافسات من دون السفر وتحمل التكاليف المالية العالية.