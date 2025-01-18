روسيا وفرنسا والصين أبطال «دبي الدولية لشباب التنس»



توج الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي اللاعبين الفائزين الأوائل في بطولة دبي الدولية للشباب بالتنس بنسختها 22 والمقامة J100» في ملاعب توب سبن في دبي وشارك فيها 120 لاعباً ولاعبة، وفي أبرز النتائج فاز الصيني مينج فان مينج في فردي الشباب بعد تفوقه على الفرنسي كليرك داميان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة «6-3» «1-6» و«6-2»

وفي فردي الشابات توجت الروسيتان ايفريموفا انستاسيا بالمركز الأول على جينغ هيلين بمجموعتين نظيفتين

«7-6» و«6-2»، وفي زوج الشباب فاز الثنائي الفرنسي داميان وتيميو بالمركز الأول بعد فوزهما على الفرنسيان فيكتور وليني بمجموعتين نظيفتين «6-2» و«7-5»، وفي زوجي الشابات فازت الثنائي الروسيتان تيرينتيفا وكارجينكو بالمركز الأول بعد فوزهن على الثنائي البولندية أوليفيا والهندية راميش «6-3» و «6-2».

على جانب آخر، تنطلق الاثنين الأدوار النهائية لمنافسات بطولة الإمارات للتنس الدولية للشباب «J100» بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 42 دولة وينظمها ويشرف عليها الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس وتقام في ملاعب توب سبن في دبي.

بدوره، وصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، تنظيم نسخ عديدة للبطولة والتي قاربت على 40 منذ البدء بتنظيمها في دبي والفجيرة، بالمساهمة بنقلة نوعية في ممارسة رياضة التنس على مستوى اعمار الناشئين والشباب، وقال: استثمرنا في اتحاد التنس ذلك باستكشاف لاعبين مواطنين بموهوبين لتمثيل المنتخب وهو من أهم الإنجازات، مؤكداً أن ثقة الاتحاد الدولي للتنس والتعاون المشترك مع اتحاد الامارات للتنس قاد لاستدامة تنظيم البطولات الدولية للشباب

ووصف المرزوقي مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين الشباب المتميزة تصنيفاتهم الدولية بأنه عكس قيمة البطولات الدولية التي تنظم في الإمارات، مما انعكس بشكل فني جيد على اغلب ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين وهو الأمر الذي عزز دور أكاديميات التنس في الدولة