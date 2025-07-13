بطولة ويمبلدون.. سينر يثأر من ألكاراس ويتوج باللقب للمرة الأولى





ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، من الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني وبطل النسختين الماضيتين وتوج بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى بفوزه عليه الأحد في النهائي 4-6 و6-4 و6-4 و6-4.

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام الإسباني، آخرها الشهر الماضي في النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس حين فاز عليه بخمس مجموعات في 5 ساعات و29 دقيقة، تمكن سينر من رد الاعتبار والفوز بلقبه الكبير الرابع من أصل خمس مباريات نهائية، حارما منافسه من اللقب الثالث تواليا في ويمبلدون والسادس في الـ"غراند سلام".