120 لاعباً ولاعبة في «دولية دبي للشباب للتنس»

دبي - البيان

انطلقت أمس منافسات النسخة 22 من بطولة دبي الدولية للشباب ITF والتي تقام في ملاعب توب سبن للتنس بدبي بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس وإشراف الاتحاد الدولي للتنس،

ويشارك في البطولة 120 لاعباً ولاعبة من 42 دولة في رقم مميز جديد يحققه اتحاد التنس في بطولات الشباب التي ينظمها في دبي منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 سنة.

وشهدت البطولة والتي تقام بتصنيف (J 100) إقبالاً كبيراً.

ويشرف على البطولة ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد مديراً للبطولة والحكم العام محسن خدابرست والحكم العام المساعد ليث العاني و10 حكام محليين.

ويشارك في البطولة لاعبون مصنفون متميزون وأبرزهم الروسي كيريل فيلاتو على مستوى الشباب ومواطنته ولاد كوريلا.

ورحب ناصر المرزوقي باللاعبين المشاركين، متمنياً لهم النجاح في تحقيق طموحاتهم وتقديم مستويات فنية مميزة.

وقدم المرزوقي الشكر والتقدير إلى أكاديمية توب سبن في دبي لاستضافتها البطولة وتأمين مقومات النجاح، مؤكداً أنها تعكس قيم التعاون المشترك بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

وأكد الأمين العام أن هذه البطولات مهدت لخلق فرص تنافسية ثمينة للاعبي الإمارات للاحتكاك الفني، معرباً عن سعادته لمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، ومشيراً إلى أن ذلك يعكس التطور الذي شهدته البطولة، خصوصاً وأنها تقام ثالث مرة بتصنيف دولي عالٍ.