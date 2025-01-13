أستراليا المفتوحة: سينر يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

استهل الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا حملة الدفاع عن لقبه بنجاح عندما تغلب على التشيلي نيكولاس جارِّي 7-6 (7-2) و7-6 (7-5) و6-1 الإثنين في الدور الاول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، في ملبورن.

وحظي سينر بترحيب كبير من جماهير الملعب الرئيسي رود لايفر على الرغم من الجدل حول المنشطات ، وهو المرشح الأوفر حظًا للفوز مرة أخرى في ملبورن بارك بعد موسمه المذهل العام الماضي عندما توج بلقبين كبيرين في استراليا وفلاشينغ ميدوز الى جانب بطولة الماسترز الختامية "أيه تي بي" في تورينو واحتفاظه بلقب كأس ديفيس مع منتخب بلاده إيطاليا.

وعانى سينر أمام جارِّي صاحب الضربات القوية خصوصا في المجموعتين الاولى والثانية حيث احتاج الى شوطين فاصلين لحسمهما في صالحه قبل أن يكسب الثالثة بسهولة محققا فوزه السادس عشر تواليا.

وكان سينر البالغ من العمر 23 عاما يلعب أول مباراة له منذ أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الأسبوع الماضي أنها ستستمع إلى استئناف من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في منتصف أبريل المقبل بعد قضية تناوله مواد محظورة التي هزت الإيطالي العام الماضي.

وثبت تعاطي سينر مرتين مادة كلوستيبول المحظورة في مارس الماضي، بيد أنه بُرّئ من قبل وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب وسُمح له باللعب لاحقا.

وخلصت محكمة مستقلة في نهاية أغسطس الماضي، بناء على طلب وكالة النزاهة الدولية، إلى أن بطل أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة هذا العام "لا يتحمل أي خطأ أو إهمال".

وقبلت وكالة النزاهة تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه، عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي، لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات استأنفت قرار تبرئة اللاعب وتسعى إلى إيقافه لمدة تصل إلى عامين.

ولم يكن جمهور ملبورن يحمل أي شيء ضده، حيث استقبل سينر بالتصفيق عندما دخل الملعب ولم تظهر عليه أي علامة على العداء طيلة المباراة، قبل أن تهتف له بشدة عقب فوزه.

وقال سينر الذي لم يذق طعم الهزيمة منذ خسارته أمام الاسباني كارلوس ألكاراس في نهائي دورة بكين في أكتوبر الماضي "كانت مباراة متقاربة لأنه في المجموعتين الاوليين كان من الممكن أن تذهب المباراة في كلا الاتجاهين".

وأضاف "في المجموعة الثالثة عندما كسرت إرساله للمرة الأولى أعطاني ذلك مساحة للتنفس. وأنا سعيد بالطريقة التي تعاملت بها مع بعض المواقف الصعبة وسعيد بتخطي الدور الاول".

ولم يخسر سينر اي مجموعة في مبارياته الـ13 الأخيرة.

ويلتقي الإيطالي الذي هزم الروسي دانييل مدفيديف في نهائي العام الماضي وتوج بأول ألقابه الكبرى، في الدور المقبل مع الياباني تارو دانيال أو الأسترالي تريستان شولكايت المشارك ببطاقة دعوة.