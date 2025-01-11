«مبادلة أبوظبي للتنس» تترقب النسخة الأقوى في مسيرة البطولة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات أن نسخة 2025 ستكون الأقوى في تاريخ البطولة، في ظل مشاركة 7 من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم في تصنيف رابطة محترفات التنس.

وتتميز النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات التنس، وفي مقدمتهن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، البطلة التي ستدافع عن اللقب والمصنفة السادسة عالمياً، كما تعود النجمة داريا كاساتكينا، المصنفة التاسعة عالمياً، بينما تستعد السويسرية، الحائزة ذهبية طوكيو 2020 بيليندا بنشيتش، بطلة نسخة 2023، للعودة بقوة للمشاركة.

وتشمل التشكيلة أيضاً الأمريكية إيما نافارو المصنفة الثامنة عالمياً، والمعروفة بقوتها وثبات مستواها، كما تشارك النجمة يلينا أوستابينكو، المصنفة 17 عالمياً، بالإضافة إلى ديانا شنيدر، المصنفة 13 عالمياً.