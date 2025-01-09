ريباكينا تدافع عن لقب «مبادلة أبوظبي للتنس»

تستعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، لاستضافة واحدة من أكثر نسخها تنافسية حتى الآن، بمشاركة نخبة من نجمات التنس العالميات.

تقام البطولة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل، لتواصل ترسيخ مكانتها حدثاً رياضياً بارزاً في جولة رابطة محترفات التنس.

وتتصدر قائمة المشاركات البطلة الحالية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة عالمياً، التي تعود إلى الملاعب بكامل لياقتها بعد أن شهد النصف الثاني من العام الماضي تراجعاً في مشاركاتها بسبب الإصابة. إلى جانب ريباكينا، تشهد البطولة مشاركة وصيفة العام الماضي، داريا كاساتكينا، التي تسعى للثأر من هزيمتها في النهائي، كما تعود السويسرية بليندا بنشيتش، بطلة نسخة 2023.

وإلى جانب ريباكينا وكاساتكينا، تشهد البطولة مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، التي تعود إلى الملاعب بعد تعافيها من إصابة في الكتف، كما تضم قائمة المشاركات الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، التي تألقت بوصولها إلى نصف النهائي في النسختين السابقتين.