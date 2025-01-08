«تنس دبي» تعتمد الذكاء الاصطناعي في تحكيم المباريات

قررت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في تحكيم المباريات بداية من النسخة المقبلة، مقابل التخلي عن الاستعانة بحكام الخط الذين يجلسون على أطراف الأرضية لتأكيد خروج الكرة من الملعب أو لمسها الخط، وجاء هذا القرار تزامناً مع بدء اتحاد لاعبي التنس للمحترفين استخدام هذه التقنية التي يطلق عليها تقنية عين الصقر الأوتوماتيكية أو الاتصال عبر الخط الإلكتروني في جميع البطولات في الموسم الجديد، كما تستعد بطولة ويمبلدون الشهيرة لاستخدامها في نسختها المقبلة، كما فعلت بطولتا أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.

وأكد صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس لـ«البيان»، أن اعتماد بطولة سوق دبي الحرة للتنس هذه التقنية في تحكيم المباريات يأتي ضمن مواكبة ما يشهده عالم الكرة الصفراء من تطورات سريعة بسبب اقتحام التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الصناعي وترسيخ مكانة البطولة العالمية.

وكشف تهلك عن أن مجموع جوائز النسخة الجديدة لبطولتي السيدات والرجال سيتجاوز لأول مرة عتبة الـ7 ملايين دولار، مشيراً إلى أن القيمة التسويقية للبطولة بلغت في العام الماضي ما يقرب عن نصف مليار دولار، بفضل مشاركة نخبة من أفضل المصنفين وتحقيقها سنوياً أكثر من مليار مشاهد في العالم.

نجاحات كبيرة

وأوضح تهلك أن ارتفاع القيمة التسويقية للبطولة يجسد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الماضية سواء لبطولة السيدات أو الرجال، وقال: هناك العديد من العوامل التي ساعدتنا على تحقيق هذه الأرقام منها مكانة دبي العالمية، وهي الوجهة المفضلة لنجوم التنس سواء للمشاركة في البطولة أو التدريب والسياحة، كما أن اللاعبين يفضلون اللعب في دبي لكونها مدينة استثنائية تلبي شغفهم ويتوافر فيها أفخم الفنادق والمطاعم العالمية.

وتقام النسخة 25 لبطولة السيدات والنسخة 33 من بطولة الرجال خلال الفترة من 16 فبراير إلى 1 مارس 2025 على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود.

وتضم قائمة المشاركات في بطولة السيدات أفضل 10 لاعبات في العالم تتقدمهن المصنفة الأولى أرينا سابالينكا ، والمصنفة الثانية إيغا شفيونتيك، ، وكوكو غوف المصنفة الثالثة، وجاسمين باوليني حاملة اللقب. كما تضم القائمة كلاً من باربورا كريجيكوفا، حاملة لقب بطولة دبي سابقاً، والمصنفة الخامسة عالمياً تشينوين تشنغ، والتي دخلت التاريخ بتحقيقها أول ميدالية ذهبية للصين في منافسات فردي السيدات في أولمبياد باريس، وداريا كاساتكينا، الواصلة إلى نهائي بطولة دبي لعام 2018، وجيسيكا بيغولا، التي نجحت في الوصول إلى نصف نهائي بطولة دبي لعام 2023، فيما أكد 3 من كبار المصنفين في بطولة الرجال مشاركتهم، هم دانييل مدفيديف المصنف الخامس، وألكس دي مينور المصنف الثامن، وأندري روبليف المصنف التاسع.

وأوضح تهلك أن اللجنة المنظمة قامت بتطوير مرافق الملعب الرئيسي، حيث شملت عملية التطوير غرفة تبديل الملابس وتخصيص أماكن جديدة للاسترخاء وتوسيع صالة الجيم ومطعم اللاعبين بمواصفات عالمية لتوفير. وصرح تهلك بأن بطولة سوق دبي الحرة للتنس تحاول دائماً ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية للرياضة، وقال: تتميز دبي بتنظيم فعاليات رياضية استثنائية وفريدة مثل تحدي دبي للجري، الذي أقيم في شارع الشيخ زايد واستضاف أكثر من 278 ألف مشارك، ونفخر بأن نعيش في مدينة استثنائية تقدم لنا كل مقومات جودة الحياة.