108 لاعبين في منافسات تنس «دولية الفجيرة» للشباب

انطلقت، أول من أمس، منافسات النسخة 15 لبطولة الفجيرة الدولية للشباب «ITF»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، ويستضيفها نادي الفجيرة للتنس، بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات في الدور النهائي الذي ستنطلق منافساته الرسمية اليوم، بختام الدور التمهيدي للبطولة.

وتتميز النسخة الحالية من البطولة بكونها تقام بتصنيف «J100» بعد ترقيتها من الاتحاد الدولي للتنس، ما قادها لتشهد إقبالاً كثيفاً بطلب المشاركة، حيث بلغ عدد الراغبين بالمشاركة عند غلق التسجيل 500 لاعب ولاعبة في رقم قياسي غير مسبوق للبطولات التي تقام في الفجيرة، كما يشارك في البطولة لاعبون مصنفون من 40 دولة في العالم، ويمثل الإمارات مروان ناصر وعبدالرحمن عدنان لاعبا المنتخب الوطني للناشئين.

ورحب عبد الغفور بهروزيان العوضي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، باللاعبين المشاركين في البطولة، مؤكداً أن إدارة النادي بدعم اتحاد التنس حريصة على أن تظهر البطولة بشكل تنظيمي وفني مميزين خصوصاً وأنها تتزامن الذكرى 20 لتأسيس النادي، ووصف العوضي إقامة البطولة بالتصنيف «J100» والذي يعد من التصنيفات المتقدمة على فئة الشباب بعد ترقية البطولة، يعكس مكانتها الدولية والجهود الفنية والتنظيمية لاتحاد الإمارات للتنس لتواصل الفجيرة دورها في دعم بطولات الشباب الدولية.

كما أكد طارق عبدالله منسق العلاقات العامة لنادي الفجيرة للتنس، تأمين جميع المستلزمات الضرورية لتواكب البطولة بتصنيفها الجديد البطولات الدولية الكبرى لفئة الشباب من خلال توفير بيئة مثالية تؤمن التكافؤ لجميع اللاعبين وداعياً الجمهور للحضور للمتابعة والتشجيع.