اتحاد التنس يدشن 2025 بـ3 بطولات دولية

يدشن اتحاد الإمارات للتنس موسمه الرياضي الجديد (2025) بتنظيم ثلاث دورات دولية للشباب بإشراف الاتحاد الدولي للتنس بداية من بعد غدٍ حتى 25 يناير الجاري، بمشاركة مرتقبة لنحو 360 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

ووصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، إقامة البطولات الثلاث بالتصنيف الجديد بأنه يعكس الخطوات المدروسة التي خطاها مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير رياضة التنس ونشرها محلياً ودولياً، مما جعل ملاعب الإمارات وجهة عالمية للتنافس، وساهم بشكل مباشر بالارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين من مختلف الجنسيات.

وأكد المرزوقي أن اتحاد التنس يحرص على تقديم أفضل الجهود للحفاظ على مكانته الدولية وتعزيزها نحو الأفضل مستقبلاً.

وقدم شكره إلى نادي الفجيرة للتنس وإلى أكاديمية توب سبن في دبي للجهود المبذولة في إخراج البطولات بأفضل صورة تنظيمية ومثمناً جهود حكام التنس الدوليين والطاقم الإداري الذين سيقودون المنافسات.