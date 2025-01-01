«مبادلة أبوظبي» من أبرز بطولات الشرق الأوسط

أكدت بورشيا آرتشر الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس، أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، أصبحت من أبرز الأحداث للسيدات على جدول فعاليات الرابطة في منطقة الشرق الأوسط، إذ باتت جزءاً أساسياً من ثلاثة أسابيع للتنس النسائي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنطلق العام المقبل في نسختها الثالثة بمشاركة نخبة من أبرز النجمات المصنفات عالمياً.

وقالت آرتشر، بمناسبة قرب انطلاقة فعاليات النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس والتي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من الأول وحتى الثامن من فبراير المقبل، أن البطولة التي تقام في فئة الـ 500 نقطة تشهد تنافساً كبيراً من اللاعبات المشاركات لرفع تصنيفهن العالمي في بداية الموسم.